Qué sartén conviene usar en la cocina: hierro, aluminio o acero inoxidable

Elegir una sartén parece una decisión simple, pero el material puede marcar una gran diferencia al momento de cocinar. Algunas se calientan más rápido, otras conservan mejor la temperatura y algunas requieren cuidados especiales para mantenerse en buen estado.

Por eso, antes de comprar una nueva, conviene conocer las características de las tres opciones más populares: aluminio , hierro fundido y acero inoxidable .

Las sartenes de aluminio son las más comunes en muchos hogares. Se destacan por ser livianas, económicas y por calentarse rápidamente.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Sin embargo, también presentan algunas limitaciones. El aluminio pierde temperatura con facilidad, por lo que no suele ser la mejor alternativa para cocinar carnes que necesitan mucho calor o preparaciones que requieren sellado intenso.

Las sartenes de hierro fundido , en cambio, funcionan de manera completamente diferente. Son mucho más pesadas, pero tienen una enorme capacidad para acumular y conservar el calor.

Por eso suelen ser las favoritas para:

Además, cuando están correctamente curadas desarrollan una capa antiadherente natural que mejora con el uso.

Su principal desventaja es el mantenimiento. El hierro fundido necesita ciertos cuidados para evitar la oxidación y conservar sus propiedades durante años.

Las sartenes de acero inoxidable son una de las opciones más duraderas del mercado. Resisten golpes, altas temperaturas y lavados frecuentes sin deteriorarse fácilmente.

Entre sus principales beneficios se destacan:

El punto menos favorable es que no son naturalmente antiadherentes. Por eso requieren algo más de técnica para evitar que los alimentos se peguen.

Actualmente, muchos modelos incorporan un núcleo interno de aluminio , que mejora la distribución del calor y ofrece un rendimiento mucho más equilibrado.

Si se busca una opción versátil para cocinar todos los días, muchos especialistas coinciden en que las sartenes de acero inoxidable con núcleo de aluminio representan el mejor equilibrio entre rendimiento, resistencia y durabilidad.

La elección final dependerá del tipo de comidas que se preparen con mayor frecuencia y del mantenimiento que cada persona esté dispuesta a realizar.

Las sartenes de cerámica ganaron popularidad gracias a su superficie antiadherente y a su aspecto moderno. Sin embargo, suelen ser más delicadas que otros materiales.

Para prolongar su vida útil, los especialistas recomiendan:

También es importante dejar que la sartén se enfríe antes de limpiarla. Un lavado suave con agua tibia y detergente ayuda a conservar el revestimiento durante mucho más tiempo.

Fuente: TN