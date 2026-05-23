Qué pasó con 110 millones de dólares de $LIBRA que guardó Hayden Davis: por primera vez habla el custodio del dinero del escándalo cripto

"Son como 110 millones de dólares. Emm. Esa plata no es mía, es... de, no sé, de la Argentina. Pero mía no es", se atajaba Hayden Davis en las primeras horas del escándalo $LIBRA. Hablaba de una bolsa de criptomonedas que le habían quedado en sus billeteras cuando el proyecto colapsó. Su entorno, formado por algunos criptobros rondando los 30 años, no tenía las herramientas para manejar un affaire político de tal magnitud, donde se multiplicaban los titulares en portales de todo el mundo. Era plata que le quemaba.

Ese capital, sin embargo, era su carta para negociar y protegerse. Con esa liviandad lo confesaba en un par de entrevistas que dio para tratar de explicar por qué había fracasado un proyecto que, en palabras del presidente Javier Milei, buscaba beneficiar a las empresas argentinas, pero en los hechos había dejado miles de damnificados en varios continentes y un puñado de insiders que usaron información privilegiada para ganar fortunas cripto en menos de 40 minutos.

Faltaban meses todavía para conocerse sobre los proyectos de Davis en la Argentina, el contrato que tenía firmado con Milei o los negociados que se ocultaban en el celular de Mauricio Novelli, incluyendo un borrador que habla de pagos por 5 millones de dólares alrededor del caso.

Uno de los socios de la cripto $LIBRA acusó a Javier Milei de "ni siquiera sepa completamente qué está pasando" porque "no es un experto en cripto".

Pero más allá de las derivaciones políticas y judiciales que pueda tener el caso $LIBRA para el Gobierno y los implicados, a quienes decidieron confiar y apostar por el token de Milei lo que realmente les interesa es saber si van a poder recuperar el capital que invirtieron. Qué pasó con la plata. Con esos 110 millones de dólares que eran de Argentina.

El dinero, cuyo monto actualizado es una incógnita, se encuentra en un fideicomiso llamado Libra Trust constituido en noviembre pasado como parte de una estrategia judicial para evitar las demandas en los tribunales de Argentina y Nueva York.

A seis meses de su anuncio, el actual titular del Trust aceptó contestar preguntas de Clarín. Afirmó que pretenden comenzar a usar el dinero para reparar los pagos a algunos damnificados y revivir el proyecto original este año. Y respondió con una única condición: hacerlo de manera anónima, sin identificarse con nombre y apellido.

La ruta de los 110 millones de dólares nace la misma noche del lanzamiento de $LIBRA. Davis fue la primera cara visible que se hizo cargo del proyecto en febrero de 2025. Él, junto a su empresa Kelsier Ventures, habían sido los responsables de la puesta a punto y el lanzamiento del token. Eso incluía el armado del pool de liquidez, la herramienta algorítmica que permite que usuarios de todo el mundo compren las criptomonedas que lanza. Al momento de crear $LIBRA, su equipo operó en ese pool.

Los inversores compraban sus $LIBRA pagando con una cripto con más respaldo, llamada SOL. Hayden y su equipo comenzaron a retirar las criptos de SOL del pool durante esa noche y el precio de $LIBRA se vino a pique.

Según la denuncia de los damnificados, esa extracción de los tokens de SOL fue una maniobra de estafa rugpull . Sostienen que estaba todo planeado.

Las SOL que retiró el equipo quedaron en una serie de billeteras controladas por ellos , que a valor de aquel 14 de febrero representaban cerca de 110 millones de dólares. Eso incluye las comisiones que ganó el empresario por las operaciones de compraventa. Esa bolsa de plata es la que a Davis le quemaba cuando salió a dar algunas entrevistas y que afirmaba que "no era suya"

Davis dijo que quería lograr que ese dinero lo maneje la Argentina, una ONG, alguien, pero que se lo saquen de encima. Incluso le puso un ultimátum al Gobierno argentino para que se haga cargo. Especialmente después de las amenazas que empezaron a recibir él y su familia cuando se volvieron la cara visible del escándalo.

Parte de las maniobras que hicieron desde Kelsier con el dinero, quedó a la vista por una serie de descuidos en unas transferencias, que le permitió a un grupo de forenses cripto encontrar cuáles eran las billeteras que manejaban en su equipo. Rascando, encontraron que además habían trabajado en una criptomoneda de Melania Trump lanzada días antes.

Como todas las operaciones en criptomonedas se hacen sobre una cadena de bloques que es pública , en Internet es posible rastrear qué hace cada billetera y hasta dónde se mueve el dinero usando algunas herramientas cripto. Por ese motivo, los 110 millones de dólares eran perfectamente auditables.

Usando ese dato, un grupo de damnificados presentó una demanda en los tribunales de Distrito Sur de Nueva York y pidió que esos fondos sean congelados. La jueza a cargo del caso, Jennifer Rochon, hizo lugar a la presentación y las billeteras estuvieron freezadas varios meses.

Sin embargo, el equipo legal de los demandantes, encabezados por el estudio Burwick, no logró juntar una cantidad de damnificados que justifiquen el embargo y la jueza levantó la medida en agosto del año pasado.

Unos meses más tarde, en noviembre, el dinero empezó a moverse. Primero con una transferencia por valor de apenas 2.300 dólares a otra red de criptomonedas llamada NEAR. Al día siguiente, otras de las billeteras cambió una cripto por otra, a valor de casi 58 millones de dólares.

Según pudo reconstruir el analista cripto Fernando Molina, de los primeros en seguir el caso, las billeteras comenzaron a diluir la plata vía transacciones chicas a un enjambre de cuentas, que en algún momento pasaban a redes o exchanges anonimizados que vuelven imposible rastrear por dónde sigue la plata.

Caso $LIBRA : La cuenta TRUj4 que ayer había recibido los 9 M fue completamente vaciada. El dinero que había recibido de la multisig "Milei" fue enviado primero a 10 wallets que luego continuaron enviado el dinero a otras Vean lo complejo del entramado de las nuevas… https://t.co/8K4VcfTN0A pic.twitter.com/63QZYpN7Nu

Cuando los millones comenzaron a moverse libremente, los abogados del estudio Burwick presentaron un pedido urgente para volver a congelar los fondos . Allí los abogados de Hayden ejecutaron un contraataque: en la audiencia anunciaron que estaban consolidando todo el dinero en un Trust nuevo que tenía como objetivo continuar el proyecto original y financiar las empresas argentinas.

Es decir: si el dinero finalmente se usa para fondear empresas argentinas tal como se prometió, las denuncias de estafa pierden peso.

El Libra Trust , tal como lo bautizaron, fue constituido el 22 de noviembre. Tres días después lanzaron un sitio web que permitía a las empresas argentinas presentar su propuesta de negocio para tratar de acceder a las fuentes de financiación.

A diferencia del rudimentario formulario de Google Drive presentado en la noche del lanzamiento del proyecto original, en esta ocasión se le pidió a los postulantes datos concretos, tales como estados financieros, documentos de constitución y planes de negocios.

En la víspera de los seis meses del lanzamiento, Clarín envió una serie de preguntas al equipo responsable de la administración del Libra Trust para entender cómo avanza el proyecto anunciado por el equipo de Davis para distribuir los fondos.

Según confirmaron en su respuesta, hay 71 empresas que presentaron sus proyectos para acceder a la financiación. Ellas comenzaron a recorrer un proceso de análisis de elegibilidad y en los próximos días comenzarán a recibir pedidos para enviar documentación adicional. Recién allí se tomarán decisiones finales sobre si se aprueban o no las solicitudes y comenzarán a distribuir los fondos.

Si bien aún no hay fecha para comenzar los pagos, desde el Trust apuntan a distribuir el capital "antes del primer aniversario de la creación del fideicomiso". Es decir, antes de noviembre de este año.

"El momento de las distribuciones dependerá de la prontitud con la que los solicitantes de financiamiento respondan a las preguntas que se enviarán en los próximos días", afirmaron. Además, brindaron otro dato de interés: los capitales se desembolsarán cada seis meses.

Sobre los montos que se llevaría cada proyecto no hay precisiones. "Las decisiones de financiamiento se tomarán en función de las necesidades de los solicitantes seleccionados", explicaron. Tampoco sobre cuántas de esas 71 empresas recibirán el dinero. "Los fondos del fideicomiso se gestionarán con prudencia para permitir el financiamiento de solicitudes sólidas que merezcan apoyo", agregaron.

Muchos de los pormenores del proceso de distribución son confidenciales según los términos acordados por las partes. Entre ellos el nombre de la entidad legal que se encarga de gestionarlo, la jurisdicción donde se encuentra constituido o el nombre de la persona que tomará la decisión sobre los montos a repartir.

Ante la consulta sobre la situación de los inversores que compraron $LIBRA, los organizadores del fideicomiso especificaron que están habilitados para repartir fondos entre los damnificados, aunque únicamente entre aquellos que se hayan presentado ante la justicia argentina y hayan cumplido determinadas condiciones

"El fiduciario tiene discrecionalidad para distribuir fondos del fideicomiso a personas físicas que sufrieron pérdidas si: (i) son ciudadanos de Argentina y residían en Argentina el 14 de febrero de 2025; (ii) son inversores no sofisticados; y (iii) han presentado reclamos con respecto a las supuestas pérdidas derivadas de la inversión en el token Libra antes del 22 de noviembre de 2025 (la fecha en que se liquidó la documentación del fideicomiso)", especificaron.

No hay mayores precisiones sobre a qué se refiere con "inversores sofisticados". Uno de los argumentos que Milei había esgrimido en la única vez que habló del tema había apuntado contra los compradores de $LIBRA, al afirmar que "sabían en qué se estaban metiendo" al comprar criptomonedas.

Ante la consulta sobre los damnificados en la causa de Nueva York, desde el Trust sostienen que están habilitados para defenderse de demandas contra el fideicomiso, aunque no hay especificaciones sobre qué requisitos deben cumplir. En las presentaciones judiciales de la causa, Davis y su equipo legal habían señalado en varias ocasiones que no consideraban que Nueva York sea el distrito en el cual se deba dirimir el conflicto.

"Se me ha informado que el fideicomiso se estableció con la mejor de las intenciones para hacer 'lo correcto' con los fondos que ahora están allí. Soy consciente de que habrá una infinidad de opiniones, a menudo contrapuestas, sobre qué es exactamente 'lo correcto', pero estas opiniones no son de mi incumbencia, ya que mi función es proteger y distribuir los fondos de acuerdo con mis obligaciones bajo los documentos del fideicomiso", sostiene en un pasaje.

Una de las incógnitas más grandes es saber cuánto de esos 110 millones estarán listos para repartir. El monto total también es "confidencial según los términos acordados por las partes". Una parte de esa plata comenzó a usarse para pagar las costas legales de la constitución del Trust.

Ante la consulta sobre los vínculos con Hayden Davis o con el gobierno argentino, desde el Trust responden que Davis no tiene vinculación alguna con la gobernanza de los fondos . También respondieron que no tienen ningún tipo de comunicación, coordinación o interacción con Milei ni ningún otro funcionario del gobierno argentino.

Sin embargo, en una observación anexada al cuestionario, el responsable del trust señala que está al tanto de "pedidos en Argentina para que distribuya los fondos lo antes posible".

Ante la repregunta de Clarín sobre la naturaleza de estos pedidos, no hubo nuevas respuestas.

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín