Guerra de los canales de noticias: TN apunta a nuevas audiencias y lanza su canal de streaming Aura

El canal de noticias TN lanzó su nuevo canal de streaming Aura, con la presentación de dos documentales de Carolina Amoroso y Eddie Fitte , sobre la situación en Cuba y el caso de Nueva Germania. Además, anunció el estreno de otros dos documentales de Nelson Castro y Gonzalo Bañez , así como el próximo lanzamiento de dos programas diarios, con la conducción de Fitte y Flor Ferrero.

"Tendrá cuatro horas diarias de programas en vivo, contenidos originales y otros exclusivos para redes sociales, con fuerte presencia en Youtube", dijo a Clarín una fuente que trabaja en el lanzamiento de Aura Stream. Y agregó que también habrá videopodcasts sobre policiales, política y espiritualidad, entre otros temas.

El plan de TN con Aura es apuntar a un público joven, con una propuesta diferente a la del canal de noticias, con una "mirada joven, abierta y curiosa", que busca crear comunidad. "Uno de los objetivos será construir una propuesta federal que amplíe la conversación más allá de Buenos Aires, incorporando voces y temáticas de distintas regiones del país", explicaron desde Aura.

El próximo martes arrancan dos programas: "Hoy, como siempre", de 8 a 10 de la mañana, con la conducción de Eddie Fitte y la participación de Pablo Brunetto, Sofía Kotler y Fernando Vigo. Y de 10 a 12 horas, estará "De acá", con Flor Ferrero, junto a Juan Butvilofsky, Tommy Reynolds y Rodolfo Vera Calderón.

"Buscamos que Aura sea una mezcla perfecta de noticias y entretenimiento", dijo Fitte en la presentación del proyecto que se hizo en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y Ferrero agregó que "Aura no es noticia dura", ya que la apuesta del nuevo canal pasa por ofrecer un periodismo más explicativo, en profundidad y pensado para una generación que no consume medios de la manera tradicional.

El canal de streaming funciona en un nuevo estudio, en el edificio de TN y El Trece, dentro de la estructura de noticias de Artear (la empresa de Grupo Clarín que maneja esos canales). Y apunta a un público sub 35, que consume múltiples plataformas y busca formatos ágiles, participativos y conversacionales.

La creación de Aura se da en el marco de una serie de lanzamientos de nuevos canales de streaming, que surgieron los últimos tres años , como Carnaval, Carajo, El Cronista Stream, Blender, Bondi, Picado TV, Love, Ahora Play, Cenital, Se Viene, La Casa, Telefe Stream, Ahora, Infobae En Vivo, Un Poco de Ruido, Azz y Laca, que se sumaron a Luzu, Gelatina, Vorterix, Urbana Play y Olga, entre otros.

En esa multiplicidad de propuestas, conviven canales de streaming enfocados en el entretenimiento juvenil y otros atravesados por el análisis político. Aura buscará ocupar un espacio intermedio , con contenidos periodísticos profundos, explicativos y menos atados a la lógica del breaking news.

A modo de anticipo, el pasado lunes 11 se lanzó el primer contenido de Aura, el documental “Cuba, la isla que se apaga” , con la conducción de la periodista Carolina Amoroso, mostrando cómo es la vida cotidiana en La Habana, una ciudad donde se amontona la basura en sus calles, con sus frecuentes cortes de luz, escasez de nafta y falta de alimentos, en una crisis política de incierto desenlace.

En sus primeros 10 días, el documental de Amoroso tuvo 390.000 visualizaciones y más de mil comentarios de la incipiente comunidad de Aura, que ya tiene 37.000 suscriptores en Youtube.

Además, este miércoles se presentó "Nazilandia, la historia fallida de la Nueva Germania", de Eddie Fitte, sobre la comunidad que está a casi 300 kilómetros de Asunción del Paraguay, donde llegaron a fines del siglo XIX los colonos alemanes Bernhard Förster y Elizabeth Nietzche con la utopía de crear un pueblo destinado a demostrar la superioridad "de la raza aria pura", una idea que años más tarde tendría trágicas consecuencias con la llegada de Adolf Hitler al poder en Alemania.

Hacia adelante, el nuevo canal de streaming Aura ya anunció otros dos documentales, con la conducción de Nelson Castro , sobre la situación de los inmigrantes que son perseguidos en los Estados Unidos, por la política del presidente Donald Trump; y con Gonzalo Bañez en el estrecho de Ormuz, foco de conflicto en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín