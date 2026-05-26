Qué es una advertencia violeta, el fenómeno que complica el tránsito y obligó a suspender vuelos este martes 26 de mayo

La niebla se convirtió este martes en uno de los principales desafíos para la circulación en gran parte de la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta para sectores de Buenos Aires , la ciudad de Buenos Aires , Chaco , Corrientes , Entre Ríos y Santa Fe debido a la presencia de bancos de niebla densos que reducen drásticamente la visibilidad.

Las consecuencias no tardaron en aparecer. Hubo restricciones al tránsito en el puente Zárate-Brazo Largo , demoras en vuelos que operan desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y advertencias de las autoridades para quienes debían circular por rutas y accesos afectados por el fenómeno.

La alerta violeta es una de las categorías utilizadas por el SMN para advertir sobre fenómenos que pueden generar inconvenientes o dificultades en el desarrollo normal de las actividades cotidianas.

En el caso de la niebla, el riesgo principal está asociado a la reducción de la visibilidad , una condición que incrementa la posibilidad de accidentes viales y afecta las operaciones de transporte terrestre, aéreo y fluvial.

Por ese motivo, el organismo recomienda evitar desplazamientos innecesarios , circular a velocidad reducida, mantener una distancia prudente entre vehículos y utilizar siempre las luces bajas encendidas.

A diferencia de otros fenómenos meteorológicos más visibles, la niebla suele formarse de manera gradual y puede variar en intensidad en pocos kilómetros . Esto genera cambios bruscos en las condiciones de manejo, especialmente en rutas y autopistas.

Cuando la visibilidad disminuye a pocos metros, los conductores tienen menos tiempo para reaccionar ante frenadas, obstáculos o desvíos . Además, el fenómeno dificulta la orientación y puede provocar congestiones o interrupciones preventivas del tránsito.

Los especialistas también advierten que encender las luces altas es un error frecuente , ya que la iluminación se refleja en las gotas suspendidas en el aire y puede empeorar la visión del conductor.

Uno de los puntos más afectados fue el complejo Zárate-Brazo Largo , que conecta Buenos Aires con Entre Ríos. Las imágenes registradas por un drone de LN+ mostraron al puente prácticamente cubierto por una espesa capa de niebla . Solo podían distinguirse parcialmente las torres y los tensores de la estructura, mientras gran parte del trazado permanecía oculto.

Ante ese escenario, la empresa Autovía del Mercosur (Aumesa) informó restricciones a la circulación y la implementación de un sistema de tránsito asistido en un tramo de la Ruta Nacional 12, entre el peaje Zárate y la localidad entrerriana de Ibicuy.

ATN CONDUCTORES 🗨️ Oficial de AUMESA 🟥 CORTE TOTAL con modalidad de tránsito asistido cada 20 minutos entre el Km 85 y el Km 119 de RN12 ⚠️ Circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial y GNA. ⚠️ Considerar DEMORAS. 📱140 pic.twitter.com/Sj7LogjFD6

La actividad aérea también sufrió las consecuencias del fenómeno. Durante la mañana se registraron al menos 15 vuelos demorados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza debido a las dificultades operativas que genera la baja visibilidad para los procedimientos de despegue y aterrizaje.

Las autoridades aeroportuarias mantuvieron un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas para evaluar la evolución de las operaciones a lo largo de la jornada.

Frente a una alerta violeta por niebla, el SMN aconseja:

Fuente: La Nación