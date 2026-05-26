Quién es Tamara Rogouski, la misionera que ganó Miss Universo Argentina 2026

La noche del certamen Miss Universo Argentina 2026 estuvo marcada por la emoción y la expectativa hasta el último momento. En una gala realizada en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, Tamara Rogouski , representante de Puerto Iguazú, Misiones, fue coronada como la nueva ganadora . Tras su consagración, su nombre comenzó a generar una fuerte repercusión y crecieron las preguntas en torno a quién es, cuál es su historia y el recorrido que la llevó a convertirse en la nueva representante argentina rumbo al certamen internacional.

La representante de Misiones logró destacarse entre las 31 participantes que llegaron a la competencia desde distintos puntos del país y consiguió quedarse con la corona nacional. Con este triunfo, Tamara Rogouski obtuvo además el derecho a representar a la Argentina en la 75° edición de Miss Universo , el tradicional certamen internacional que se celebrará en noviembre en Puerto Rico.

La consagración estuvo atravesada por una fuerte carga emocional y Tamara Rogouski no pudo ocultar su felicidad al recibir la corona . Visiblemente movilizada por el momento, la joven expresó la emoción de haber alcanzado un objetivo por el que venía trabajando desde hacía tiempo y destacó el esfuerzo detrás del proceso. “Estoy con todas las emociones a flor de piel. Casi que no tengo palabras. Es un orgullo inmenso . Fue un camino de mucho trabajo, de mucha dedicación y compromiso. Sé que Dios está obrando y tiene un propósito muy grande a través de este camino que estoy haciendo”, aseguró Rogouski, apenas conocida la decisión del jurado.

La gala, conducida por Giuliano Fessia y evaluada por un jurado integrado por figuras como Coty Ramírez, Gustavo Méndez y ex reinas de belleza, dejó además otro reconocimiento para la representante misionera: se quedó con el premio a “mejor rostro” . Entre lágrimas y todavía conmovida por el resultado, Tamara también dedicó unas palabras a las demás participantes: “Quiero agradecerle a todas las chicas. Fueron unas excelentes compañeras. ¡Muchas gracias!”, expresó.

Detrás de la nueva corona de Miss Universo Argentina 2026 hay una historia atravesada por distintos desafíos y facetas. Tamara Rogouski tiene 28 años, nació en Misiones y comenzó su carrera como modelo cuando apenas tenía 12 años . Desde entonces construyó una amplia experiencia en pasarelas y certámenes tanto en Argentina como en Paraguay, desarrollando un recorrido sostenido dentro del mundo de la moda.

Sin embargo, su perfil va mucho más allá del modelaje. Además de su carrera sobre los escenarios, es licenciada en Marketing, coach ontológica y mamá de Sophi, su pequeña hija , un rol que también ocupa un lugar central en su vida. Durante el certamen logró destacarse no solo por su desempeño en la pasarela, sino también por el mensaje que eligió transmitir y la impronta personal que llevó a la competencia .

En su discurso final, Rogouski decidió dirigir unas palabras a la juventud y compartir una reflexión vinculada a la importancia de confiar en los propios proyectos y animarse a dar el primer paso . “A los jóvenes quiero decirles algo que aprendí en la vida. Como coach entendí que una conversación puede cambiarlo todo. Como profesional del marketing descubrí el poder de la palabra. Como mamá aprendí que cada decisión puede inspirar a alguien. Por eso estoy acá, no solo por mi sueño, sino también para recordarles que ustedes también pueden cumplir los sueños” .

Y agregó: “No esperen el momento perfecto, empiecen hoy . Porque yo sí creo en una juventud con compromiso, capaz de dejar una huella en este mundo. Porque cuando como jóvenes descubrimos quiénes somos, dejamos de buscar aprobación afuera y empezamos a transformarnos en quienes queremos” .

Fuente: La Nación