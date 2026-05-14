Qué es el norovirus, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

En los últimos días, el norovirus volvió a generar preocupación tras un brote en un crucero de Burdeos, Francia. Aunque muchas personas lo asocian con una “gripe estomacal”, médicos aclaran que se trata de un virus gastrointestinal altamente contagioso.

El norovirus es una de las principales causas de gastroenteritis aguda en el mundo y puede afectar tanto a niños como a adultos. La infección suele aparecer de forma repentina y, aunque en la mayoría de los casos dura pocos días, puede generar cuadros severos de deshidratación en personas vulnerables.

El norovirus es un virus que provoca inflamación del estómago y los intestinos , lo que genera síntomas gastrointestinales intensos como vómitos y diarrea. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, es una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos y brotes de gastroenteritis.

Los especialistas explican que el virus puede sobrevivir durante días sobre distintas superficies y que se necesitan muy pocas partículas virales para producir un contagio. Por eso, suele propagarse rápidamente en lugares cerrados como cruceros, escuelas, geriátricos, hoteles o restaurantes.

El contagio es muy fácil y ocurre principalmente por contacto con alimentos, agua o superficies contaminadas. También puede transmitirse de persona a persona, en especial cuando alguien infectado manipula comida o comparte objetos de uso cotidiano.

Los expertos explican que el virus puede propagarse incluso a través de pequeñas partículas presentes en vómitos o materia fecal. Además, una persona puede seguir contagiando varios días después de sentirse mejor.

Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después del contagio y generalmente comienzan de manera brusca.

En la mayoría de los casos, la enfermedad dura entre uno y tres días . Sin embargo, médicos advierten que la principal complicación es la deshidratación , en especial en niños pequeños, adultos mayores y personas con defensas bajas.

Fuente: TN