Qué color conviene usar en la habitación: transmite calma y ayuda a descansar mejor, según expertos

El color es uno de los elementos más importantes de una habitación y, aunque pocas veces se analice cuál es la mejor opción, no todos generan el mismo efecto en el descanso y el bienestar. La sensación de calma , la calidad del sueño y el impacto emocional son algunos de los factores que diferencian a cada tonalidad.

El blanco suele ser uno de los colores más elegidos para dormitorios por su capacidad de transmitir amplitud, limpieza y luminosidad . Sin embargo, algunos expertos en diseño y psicología ambiental señalan que, cuando se utiliza en exceso o sin combinar con tonos cálidos, puede generar ambientes fríos o poco acogedores.

Además, los espacios completamente blancos pueden resultar demasiado estimulantes visualmente para algunas personas, especialmente si tienen mucha iluminación artificial o pocos elementos decorativos que aporten calidez.

Los expertos en diseño de interiores y psicología del color consideran que el azul transmite tranquilidad, serenidad y estabilidad emocional . Por estas razones, los tonos azules son la mejor opción para la habitación.

Distintos estudios señalan que los tonos suaves de azul ayudan a reducir la sensación de estrés y favorecen un ambiente más relajante, ideal para conciliar el sueño.

Este color también suele generar una percepción visual fresca y equilibrada, algo que contribuye a crear espacios más confortables y agradables para descansar.

Para mantener una atmósfera armoniosa, los especialistas recomiendan combinarlo con colores neutros, buena iluminación cálida y elementos naturales como madera o textiles suaves.

Los expertos sugieren prestar atención a los colores demasiado intensos o saturados dentro del dormitorio. Tonos como rojo fuerte, naranja brillante o amarillo muy vibrante pueden generar mayor estimulación visual y dificultar la sensación de relajación necesaria para descansar bien.

En cambio, los colores suaves, apagados o inspirados en la naturaleza suelen favorecer ambientes más tranquilos. Por eso, más allá del color elegido, mantener una estética equilibrada y poco sobrecargada es clave para generar mayor bienestar dentro de la habitación.

Más allá del color principal, los especialistas recomiendan combinar distintos elementos visuales para crear una sensación real de calma. La iluminación cálida, las texturas suaves y los muebles simples ayudan a potenciar el efecto relajante del ambiente.

Incluso muchos diseñadores utilizan paletas monocromáticas o tonos inspirados en paisajes naturales para reducir la sobrecarga visual y generar espacios más armónicos. La combinación correcta puede marcar la diferencia entre una habitación que solo se ve linda y otra que realmente ayuda a descansar mejor.

Fuente: TN