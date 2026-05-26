Pagaron hasta US$40.000 por sus lotes, pero denuncian que no pueden entrar: el reclamo de vecinos en Varela

Un grupo de vecinos denunció que invirtieron todos sus ahorros en un lote, pero no pueden entrar a su propia casa . El escándalo estalló en Orqueta Curá , un barrio privado de Florencio Varela , donde más de 40 familias aseguran que, a pesar de haber pagado hasta 40 mil dólares, siguen del lado de afuera mientras otros ya viven adentro.

La situación es insólita. Carteles a la vera de las rutas prometen “barrios privados” con nombres de fantasía y precios tentadores. Pero la realidad es otra: “Pagamos 20 mil dólares en 2022 y no podemos ingresar. Hay 300 personas viviendo adentro y 40 familias que quedamos afuera” , contó una de las vecinas en diálogo con Telenoche .

Explicaron que la cooperativa que administra el barrio les exige ahora un pago extra de 5 mil dólares para poder entrar, mientras sigue vendiendo lotes a precios que llegan a los 40 mil dólares. “Nos piden más plata, pero nosotros ya pagamos. No nos dejan ingresar” , denunció otra propietaria.

El barrio Horqueta Curá está completamente amurallado y con alambres para evitar el ingreso de quienes no están autorizados. La entrada está abandonada, con restos de un arbolito de Navidad y sin movimiento.

Del otro lado, los vecinos que lograron instalarse evitan el contacto con los que quedaron afuera. “Ellos son propietarios como nosotros, pero no quieren hablar ni buscar una solución. Solo quieren más plata ”, lamentó una de las víctimas.

La tensión escaló tanto que la Policía tuvo que intervenir. “Nos llamaron por un conflicto, pero desconocemos la problemática” , dijeron los agentes que acompañaron a los vecinos hasta la entrada del barrio. En medio del caos, aparecieron empleados de seguridad, abogados y hasta patrulleros sin patente.

Desde la cooperativa, una abogada argumentó que “ellos (por los vecinos) creen que el fideicomiso es un boleto de compraventa, nunca se asesoraron como corresponde, creen que tienen un terreno que no tienen” y acusó a los vecinos de manejarse con violencia.

“Están denunciados penalmente, por eso hay un botón antipánico y patrulleros en la puerta” , aseguró. Los damnificados lo niegan: “Nunca hubo violencia”. El conflicto ya está en manos de la Justicia, pero las familias siguen esperando una respuesta. “No hay soluciones. Pedimos y pedimos, pero seguimos afuera”, se quejaron.

Fuente: TN