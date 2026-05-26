Ni bicarbonato ni vinagre: el truco con una fruta que elimina el olor a fritura de la cocina en minutos

Es probable que en algún momento hayas tenido que lidiar con el olor a fritura que queda impregnado en la cocina, las cortinas o incluso en la ropa después de cocinar. Esto es muy común, sobre todo cuando se preparan comidas fritas en ambientes poco ventilados o durante varios minutos.

Si bien muchas personas recurren al bicarbonato o al vinagre como remedios caseros, estas opciones no siempre son las más efectivas y pueden dejar aromas fuertes que resultan molestos dentro de la casa.

Por fortuna, existe un truco casero sencillo y más eficiente para eliminar el olor a fritura rápido, sin productos químicos y utilizando solo una fruta que muchas personas ya tienen en la cocina.

La mejor manera de hacerlo es utilizando limón hervido en agua . Esta combinación ayuda a neutralizar los olores fuertes del ambiente con los aceites cítricos naturales que libera la fruta al calentarse.

Muchos especialistas en limpieza coinciden en que la clave está en neutralizar el olor desde el aire y no solamente taparlo con perfumes artificiales. El limón libera partículas aromáticas naturales que ayudan a refrescar el ambiente y reducir la sensación de encierro.

Los elementos que componen este truco suelen estar en casa. Esto hace de esta alternativa una más económica y práctica, en comparación con desodorantes ambientales o productos químicos específicos para cocina.

Fuente: TN