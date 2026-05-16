Qué campera conviene usar para no pasar frío en invierno: inflable, de lana o rompevientos

Con la llegada de las estaciones más frescas del año, tener una campera abrigada para afrontar el día a día es fundamental. Sin embargo, ante tantas opciones disponibles , muchas personas tienen dudas acerca de cuál es el modelo ideal para mantenerse protegidas de las bajas temperaturas.

Los modelos más elegidos suelen ser las camperas inflables, las de lana y las rompevientos . Estas alternativas tienen características muy distintas y no todas funcionan de la misma manera según el contexto de uso.

La campera inflable está pensada para mantener el calor del cuerpo y es una de las mejores opciones para los días más fríos. El relleno genera una capa aislante que ayuda a conservar la temperatura y evita que el aire frío entre en contacto directo con el cuerpo.

Por otra parte, los tapados o camperas de lana son opciones muy elegidas por su capacidad para conservar el calor y por su estilo. Este material ayuda a mantener una temperatura estable en el cuerpo y es ideal para usar en la ciudad o en contextos más formales.

Las rompevientos , por último, son una gran alternativa para días ventosos o con clima inestable. Si bien no están pensadas para los días más fríos, bloquean el viento y protegen al cuerpo del contacto directo con el aire frío.

Por eso, si el objetivo es soportar las temperaturas más frías del invierno, las camperas inflables aparecen como la mejor opción , gracias a su capacidad para conservar el calor corporal. Sin embargo, las de lana también ofrecen un muy buen abrigo, con un estilo más formal y urbano.

Fuente: TN