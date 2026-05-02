“Pronto voy a salir”: la amenaza desde la cárcel de Pablo Laurta, el acusado de matar a un remisero, a su ex esposa y su suegra

A casi siete meses del cruel raid criminal que protagonizó al cruzar de Uruguay a Entre Ríos, matar al remisero que lo llevaba a Córdoba, donde asesinó a su ex esposa y a la madre de esa mujer, Pablo Rodríguez Laurta fue denunciado nuevamente ante la justica por enviar amenazas desde el penal de máxima seguridad donde está detenido a familiares de sus víctimas.

"Pronto voy a salir, ya saben quién soy", fue una de las frases que encendió la alarma entre los denunciantes que recibieron los mensajes intimidatorios con contactos directos por teléfono celular por parte del acusado que espera ir a juicio por asesinar a su ex y madre de su hijo, Luna Giardina, a su ex suegra Mariel Zamudio y por matar y descuartizar al remisero Martín Palacio, .

Marina Romano, la abogada querellante que representa a la hermana de una de las víctimas, reveló que desde "hace una semana estaba enviando mensajes increíblemente desde el penal de Entre Ríos", donde se encuentra detenido a disposición de la justicia.

Y apuntó que su clienta "Laura Giardina, hermana de una de las víctimas, me comentó que el entorno estaba recibiendo mensajes de este asesino alojado en el penal".

Entre los principales mensajes amenazantes que recibieron los allegados a la mujer, el detenido Laurta les decía que “tarde o temprano se sabrá la verdad” y el más preocupante fue el que advertía: "Pronto voy a salir, ya saben quién soy".

Por eso, añadió " la Fiscalía de Violencia de Género confirmó que hay una causa derivada por estos hechos" bajo investigación.

Tras remarcar que los mensajes fueron enviados "hacia el entorno muy cercano" de su clienta, la abogada señaló por Canal 12 de Córdoba que la situación "es muy preocupante" y que con Giardina estaban "muy alarmadas" porque, remarcó, "esta situación que es una verdadera burla al sistema".

"Por supuesto que tiene miedo y una sensación de injusticia terrible" , añadió la letrada y reprochó que el acusado, que está detenido en el sector de máxima seguridad de la Unidad Penal 9 de Entre Ríos, ubicada en Gualeguaychú.

La abogada Romana advirtió que la realidad de "que tenga semejante libertad un asesino tan terrible que hizo una situación tan macabra nos tiene que preocupar como sociedad".

Pablo Daniel Rodríguez Laurta , quien está detenido desde el 12 de octubre de 2025, había ingresado desde Uruguay cruzando en bote el río compartido para evitar pasar por Migraciones y una vez que estuvo en Concordia abordó el remise de Martín Palacio a quien había convencido que lo vaya a buscar desde Buenos Aires con la falsa promesa de un traslado empresarial.

A Palacio lo mató, descuartizó y arrojó sus restos en distintos tramos de las rutas de Entre Ríos por las que circulaba en el auto que le había robado a la primera de sus víctimas.

Con ese Toyota Corolla color blanco llegó a Córdoba y para borrar sus huellas lo prendió fuego . Allí inició la cacería para dar con Luna Giardina, su ex esposa de 26 años y madre de su hijo, quien vivía en la casa de su mamá, Mariel Zamudio, en Villa Serrana, con un botón antipánico provisto por la justicia para evitar el acercamiento de Rodríguez Laurta por comportamientos violentos.

Luego de asesinar a las mujeres, huyó con el hijo de ambos desde Córdoba en un taxi. Pero fue atrapado el 12 de octubre en un operativo conjunto de las Policías de Córdoba y Entre Ríos que lo encontraron un hotel de Gualeguaychú, alojado con el nene de 5 años.

Por entonces, la localidad de Villa Serrana había sido noticia por un trágico incendio en el que murieron dos niñas de una congregación uruguaya de una agrupación evangélica que habían viajado a Córdoba, casi en las mismas fechas que Laurta. Si bien en principio, los investigadores creyeron que el incendio podría haber sido provocado para encubrir los ataques, finalmente la justicia descartó esa posibilidad y solo le endilgó a Laurta su responsabilidad por los tres asesinatos.

Fuente: Clarín