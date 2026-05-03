Prisión preventiva al hombre que incendió el departamento con su esposa y su beba adentro: las fotos de cómo quedó la vivienda

El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°28 de la Capital Federal ordenó este domingo que el hombre que el jueves pasado había prendido fuego el departamento en el que se encontraban su esposa y su beba de un año quede detenido con prisión preventiva . La decisión llegó tras el pedido del fiscal que interviene en la causa y luego de conocerse que el agresor tenía antecedentes por violencia y uso de armas .

Todo había iniciado en la madrugada del 30 de abril, a partir de un llamado al 911 en el que la mujer denunció que su pareja la había amenazado con un cuchillo y que había incendiado el departamento del 7° piso de Paraná al 400, en el cruce con avenida Corrientes en el que ella convivía con la hija de ambos.

En ese momento se montó un operativo para lograr el rescate de la mujer y su beba, que fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía por inhalación de monóxido de carbono.

En tanto, el edificio, de planta baja y 18 pisos tuvo que ser evacuado para que personal de Bomberos pudiese dominar y extinguir el fuego. Además de la mujer y su hija, otras diez personas tuvieron que ser asistidas por el SAME en el lugar.

Por su parte, el hombre acusado del incendio, un ciudadano peruano de 46 años, fue arrestado ese mismo jueves por la Policía de la Ciudad y su detención fue convalidada por la Unidad de Flagrancia Este.

En ese contexto, el Auxiliar Fiscal de la Unidad de Flagrancia Este, Ricardo Becu, solicitó medidas de prueba urgentes y ordenó la intervención inmediata de la Oficina de Atención de Víctimas y Testigos (OFAVyT) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que dio asistencia a la mujer.

Fue así que, a través de un informe interdisciplinario de la OFAVyT, se pudo establecer que la mujer estaba sometida a un ambiente de violencia de género y doméstica , en un contexto que las dejaba tanto a ella como esa su hija expuestas a un contexto de alto riesgo.

Según había trascendido el día del incendio, el esposo de la mujer tenía además una condena de cumplimiento efectivo por lesiones y había estado procesado con prisión preventiva por homicidio simple . Además, tenía antecedentes por tentativa de homicidio, lesiones leves y por afectar servicios de emergencia y seguridad.

Debido a ese historial y a la gravedad del hecho que se investiga, el Auxiliar Fiscal pidió que el hombre permanezca en prisión preventiva, pedido al que este domingo hizo lugar la jueza María Julia Correa, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°28.

Fuente: Clarín