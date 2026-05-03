Brutal choque frontal de dos autos en Tornquist: hay cuatro muertos y tres heridos

Dos autos chocaron de frente sobre la ruta provincial 76, en el partido bonaerense de Tornquist . Producto del accidente, cuatro personas murieron y hay tres heridos.

El trágico hecho ocurrió cerca de las 7.30 a la altura del paraje conocido como Abra de la Ventana, en una zona de curvas y tránsito frecuente durante los fines de semana.

Según informó el sitio Noticias Tornquist, por causas que se desconocen, un Ford Focus y un Citroën C3 impactaron de frente: uno de los autos terminó sobre la banquina, mientras que el otro quedó detenido sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del incidente, tres personas murieron en el acto , mientras que una cuarta víctima falleció más tarde en el hospital local, a donde había sido trasladada en grave estado. Además, otras tres personas resultaron heridas . De acuerdo a lo que indicaron, presentaban lesiones de distinta consideración.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos, efectivos de la policía comunal, ambulancias, personal de Defensa Civil y agentes de tránsito, quienes desplegaron un intenso operativo para asistir a las víctimas y ordenar la circulación.

En el Ford Focus viajaban Alejandro Daniel Prezzi , de 47 años, junto a Griselda Buchanan , también de 47. Ambos sufrieron heridas y fueron trasladados al Hospital Municipal de Tornquist para su atención.

El otro vehículo, un Citroën C3, era conducido por Juan Ignacio Daulerio , de 28 años, quien también resultó herido y fue derivado al mismo centro de salud.

En ese auto viajaban, además, Talía Araceli Mansilla (29), María de los Milagros Chirinos (28), Laura Camila Díaz Sandoval (26) y Ezequiel Agustín Quaglio (31). Se trata de las cuatro víctimas fatales.

Mientras los efectivos trabajaban en el lugar, estaba habilitado un solo carril de manera provisoria, a la espera de la llegada de la Policía Científica. Los especialistas llevaron a cabo las pericias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales, que junto a los peritos intentan reconstruir la mecánica del choque y determinar las responsabilidades. Entre las hipótesis, no se descarta la incidencia de la velocidad , el estado de la calzada o la visibilidad al momento del impacto.

Fuente: TN