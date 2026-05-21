Primeras reacciones tras la votación de la Ley de Hojarasca: colombófilos se quejan por la decisión de desregular a las palomas mensajeras

Grupos de colombófilos de todo el país expresaron su rechazo ante la posibilidad de que se derogue la Ley 27.171 que regula a las palomas mensajeras de carrera con fines deportivos . La norma, sancionada en 2015, forma parte de la larga lista de leyes que el oficialismo busca derogar con el proyecto de Ley de Hojarasca por considerar que son obsoletas, inútiles o que quedaron desactualizadas y que este miércoles obtuvo media sanción en Diputados.

A través de las redes, la Federación Colombófila Argentina -la entidad que actualmente lleva la matrícula de las palomas mensajeras- compartió un comunicado en el sostuvo que la actividad genera empleo genuino e inversiones y que la norma que se busca derogar "es una ley vigente que protege un deporte vigente que genera trabajo y crece día a día" y que "no genera ningún gasto para el Estado" .

Según sostiene la Ley 27.171, la colombofilia es una actividad deportiva basada en competencias con palomas mensajeras de carrera cuyas actividades comprenden "la cría, educación, entrenamiento y mejoramiento de la paloma mensajera de carrera con fines deportivos". Se trata de una práctica que existe en la Argentina desde hace 1886 , es decir, desde hace más de 140 años.

A partir de 2015, la actividad pasó a ser regulada oficialmente por la Federación Colombófila Argentina, que se encarga, entre otras cosas, de constatar el año de nacimiento y la matrícula de las palomas . Fue ese el motivo por el que la entidad fue una de las primeras en cuestionar la propuesta del Ejecutivo.

"Nosotros también queremos lo mejor para el país", sostienen desde la entidad, y agregan que "la colombofilia genera empleo genuino , no sólo realizando alimento de calidad para nuestras palomas, sino que también genera inversiones, trabajo para los choferes, los acompañantes y resto de organizadores".

Desde la federación cuestionan además que se haya incluido la norma en el listado de leyes a derogar dentro de la Ley de Hojarasca porque, sostienen, no se trata de una norma antigua , como la gran mayoría de las que el proyecto busca eliminar.

En ese sentido, afirman que "no es una norma obsoleta, sino una ley vigente que hoy protege un deporte vigente que genera trabajo y crece día a día". E insisten: "Este deporte no genera ningún gasto para el Estado".

La mención de la práctica deportiva no es casual. En Argentina, la federación compite a nivel internacional y además, participa como Institución Adherente en el Comité Olímpico Argentino , donde cuenta con un representante.

FALSO. NO SABEN NI LO QUE VOTARON. Resulta cuando menos llamativo que los diputados del bloque Unión por la Patria hayan votado en contra y critiquen con tanta vehemencia una ley sin tomarse el trabajo de conocer su contenido. Llamar “desprotección” y “entrega” a la derogación… https://t.co/YqRtkkY7Zf

La Federación Colombófila Argentina no fue la única en alzar la voz contra la propuesta. Carlos Crauser, el presidente del Club Colombófilo de La Plata, sostuvo en diálogo con 0221.com.ar que desde hace varias semanas los colombófilos están unidos y movilizados a nivel nacional para reclamar que continúe vigente la ley , ya que su derogación "pone en riesgo" a la estructura que sostiene la actividad en todo el país.

Desde el oficialismo, sin embargo, no opinan lo mismo. Este miércoles, apenas después de la votación y en respuesta a un cuestionamiento de la diputada riojana Gabriela Pedrali , la Oficina de Respuesta Oficial compartió un tuit en el que sostuvieron que "llamar 'desprotección' y 'entrega' a la derogación de normas obsoletas es un ejercicio de demagogia que revela serias dudas sobre si siquiera leyeron el proyecto de ley".

"¿De verdad consideran que mantener en vigencia la Ley 27.171 —que obliga a la Federación Colombófila Argentina a constatar el año de nacimiento y matrícula de palomas mensajeras de carrera— es proteger 'sectores estratégicos' de la Argentina?", se preguntaron. La decisión ahora la tiene el Senado, que deberá aprobar o rechazar la iniciativa.

Fuente: Clarín