Premios Gardel 2026: comenzó en el Teatro Coliseo la ceremonia principal, con Milo J como favorito

Con Milo J y un coro de ocho niños comenzó en el Teatro Coliseo de Buenos Aires una nueva entrega de Premios Gardel a la Música . Y era de esperar que Milo trajera un musical en la apertura de la ceremonia o tuviera un show destacado en la gala ya que llegó a esta premiación con casi una docena y media de nominaciones , en distintos rubros (canción, álbum, producción, arte, video), por su disco La vida era más corta.

Y pensar que hace un par de años Camilo arribó por primera vez muy tímidamente a este premio (fue en una ceremonia realizada en el Movistar Arena) y hoy es uno de los artistas favoritos de la Argentina, con llegada a varias generaciones.

Apenas pasadas las 21, Diego Leuco , el anfitrión de la gala, dio la bienvenida y presentó la edición de estos Gardel. Pasó Milo y su coro, con un clásico chamamecero, el rasguido doble “Puente Pexoa”, con uno de los hits de último álbum, “Niño”, y con la canción que grabó con Silvio Rodríguez, “Luciérnagas”.

También pasaron las primeras ternas y sus ganadores. Mejor canción Pop, “Mejor que vos”, Lali y Miranda! . Mejor álbum grupo de folklore, Esto es FA! Vol I y II, Mex Urtizberea . Mejor canción de cuarteto, “Tu misterioso alguien”, Luck Ra ft. Miranda! . Mejor álbum Urbano, 166 Deluxe (Retirada), Milo J . Mejor álbum Pop Rock, Polvo de Estrellas, Turf . Mejor álbum de música romántica contemporánea, Gracias a la vida, Abel Pintos .

Si bien la ceremonia central de los Premios Gardel 2026 se agendó en el Teatro Coliseo -con transmisión exclusiva de TNT y HBO Max-, desde las 16 se conocieron los ganadores de varias de las 53 categorías en una primera gala.

Entre los primeros ganadores de esta jornada se destacaron Milo J , que se alzó con el premio a la Mejor canción de folklore del año por “Niño”, y Nathy Peluso , que obtuvo el premio en la categoría Mejor álbum artista tropical/cumbia por Malportada . Además , Apocalipsis , de Pipi Piazzolla Trío , fue galardonado como el Mejor álbum de jazz y Exultante , de Carca , se quedó con la estatuilla en la categoría Mejor álbum de rock alternativo.

La canción “Niño” también fue reconocida en la terna Grabación del año y “Luciérnagas” (Milo J y Silvio Rodríguez) fue considerada la Mejor canción de autor. Además, “Bajo de la piel” (con dirección de Teresa Carril) se alzó con el premio a Mejor videoclip corto y La vida era más corta con el de Ingeniería de grabación (Luciano Nicolas Gordillo, Jon Castelli, Dale Becker). De esta forma, a poco de iniciarse la gala, el disco de Milo J ya logró triunfar en cinco de las 17 nominaciones en las que aparece y se perfila como uno de los favoritos de la noche.

Mejor canción pop rock del año quedó en manos de CA7RIEL & Paco Amoroso con “#Tetas”. Mardearena- Nanas y arrullos , de Magdalena Fleitas , se llevó la estatuilla a Mejor álbum infantil y Cazzu hizo lo suyo con Latinaje, como Mejor álbum de música global.

Por su parte, Trueno ganó en Mejor álbum en vivo, con Trueno Red Bull Symphonic , y Gustavo Santaolalla y David Fleming fueron destacados en la categoría Mejor álbum banda de sonido de cine/televisión/producción audiovisual por su labor en The Last of Us: Season 2 “.

Mejor álbum folklore alternativo quedó en manos de Flor Paz , por 89 , mientras que Mejor álbum de música electrónica fue para Peces Raros por su Spotify Session . El premio a Mejor arte lo alcanzó Doga, de Juana Molina y Alejandro Ros.

Compositores argentinos (Grupo Vocal de Difusión & Mariano Maruja) se alzó con la estatuilla de Mejor álbum de música clásica , en tanto Evlay fue galardonado como Productor del año y Maggie Cullen con el premio a Mejor álbum artista de folklore por Décimas .

“La Marcha de la Bronca”, del Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso) fue destacada en la categoría Mejor canción de tango y “La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, de CA7RIEL & Paco Amoroso se alzó con el premio a Mejor canción en vivo.

La Delio Valdez celebró su triunfo en Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia con El Desvelo . “In the city”, de Charly García y Sting ganó en la terna de Mejor canción de rock y en la de Mejor colaboración.

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

“Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril

“La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).

Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas

Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros

“La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).

“La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

“In the City”, Charly García & Sting

Fuente: La Nación