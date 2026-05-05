Por un diagnóstico de depresión, quedó en libertad Eduardo Di Lella, el último detenido del caso Lebbos

La Justicia de Tucumán resolvió este lunes otorgarle la libertad condicional a Eduardo Di Lella , el exsecretario de Seguridad condenado por encubrir el crimen de Paulina Lebbos . La decisión judicial cayó como un balde de agua fría para la familia de la víctima, a pocas horas de conocerse el veredicto contra César Soto , exnovio de la joven y presunto autor material del asesinato.

Según detalló La Gaceta , Di Lella, que cumplía seis años de prisión por encubrimiento y falsedad ideológica, abandonará el régimen de prisión domiciliaria para pasar a una libertad tutelada, bajo estrictas reglas de conducta.

La medida llega a seis años de la sentencia histórica de 2019 , que sentó en el banquillo a la cúpula de seguridad del entonces gobernador José Alperovich , y cuando todavía falta más de un año para que se cumpla la condena , prevista para julio de 2027.

La decisión de la jueza Ana María Iácono se basó en los informes del Servicio Penitenciario y, sobre todo, en las pericias psiquiátricas y psicológicas que describieron “graves síntomas” en la estabilidad psíquica de Di Lella.

Este deterioro en la salud mental, sumado al tiempo de detención y al cumplimiento de los reglamentos carcelarios (en su caso, desde su casa), habilitó el acceso al beneficio de la ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de la libertad.

Sin embargo, la resolución no contó con el aval de todas las partes. El fiscal Gonzalo García y el abogado querellante Emilio Mrad se opusieron de manera terminante, recordando que Di Lella nunca estuvo en una cárcel común y que la gravedad institucional del encubrimiento exigía mayor rigor en el cumplimiento de la pena.

Además, remarcaron que el exfuncionario jamás admitió su delito ni pidió disculpas a la familia Lebbos, algo que también contempla la ley.

Por su parte, el defensor oficial Emiliano Ferraco argumentó que Di Lella cumplió con los requisitos de tiempo y conduct a, y que su estado de vulnerabilidad psíquica hacía necesario un cambio en las condiciones de encierro.

El letrado remarcó que la libertad condicional no es el fin de la pena, sino una modalidad de cumplimiento en medio libre, siempre sujeta a la buena conducta del beneficiario.

Para entender la magnitud de la medida, hay que recordar el papel de Di Lella en el caso Lebbos. Como secretario de Seguridad en 2006, fue encontrado culpable de coordinar maniobras de encubrimiento que impidieron conocer la verdad durante años.

Según la sentencia, avaló el montaje de pistas falsas y la adulteración de documentos públicos para desviar las sospechas sobre los llamados “hijos del poder”.

La condena de 2019 fue vista como un triunfo contra la impunidad. Sin embargo, el hecho de que Di Lella recupere la libertad sin haber pisado nunca una cárcel genera bronca y frustración en la familia de Paulina.

Alberto Lebbos , padre de la joven asesinada, volvió a denunciar los privilegios de los condenados en la causa. “Todos los días rezo para que el señor Di Lella recupere la salud, pero sobre todo para que recupere la memoria ”, afirmó, en diálogo con el diario local.

Entre las restricciones para mantener el beneficio , se destacan:

La jueza ordenó que la medida se efectivice de inmediato, por lo que Di Lella ya está en condiciones de salir de su casa.

Este nuevo escenario judicial se da a pocas horas de que se conozca el fallo contra César Soto , único acusado por el crimen de Paulina, para quien el fiscal Carlos Sale pidió prisión perpetua.

En el mismo proceso, el fiscal desistió de acusar a Sergio Kaleñuk , imputado por encubrimiento agravado.

Con la libertad de Di Lella, los cinco condenados en el juicio de 2019 ya están libres : Di Lella, el exsubjefe de Policía Hugo Sánchez, el exsubjefe Nicolás Barrera, el exjefe de la Regional Norte Rubén Brito y el expolicía Waldino Rodríguez. El único que sigue detenido, aunque con prisión domiciliaria, es el exfiscal Carlos Albaca.

Fuente: TN