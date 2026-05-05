La OMS anuncia que España recibirá al crucero con un brote de hantavirus pero el gobierno lo desmiente

GINEBRA (AFP).- En medio de la conmoción por el brote de hantavirus desatado en un crucero que partió de Tierra del Fuego con destino a África , donde ya se reportaron tres muertos , la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este martes que el gobierno de España aceptó recibir a los pasajeros del barco , en estos momentos varado en el océano Atlántico. El Ministerio de Salud español, en tanto, lo desmintió.

“En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente”, indicó la cartera sanitaria, que destacó que “hasta entonces, no se adoptará ninguna decisión”.

Minutos antes, el organismo de las Naciones Unidas había asegurado que recibiría en el archipiélago de Canarias el crucero MV Hondius , actualmente anclado frente a Cabo Verde , en donde las autoridades no le permitieron desembarcar.

“Estamos trabajando con las autoridades españolas que (...) dijeron que van a recibir al barco para llevar a cabo una investigación completa, una investigación epidemiológica completa , una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluar el riesgo para los pasajeros que están a bordo”, afirmó la directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove .

La OMS también detalló que existen sospechas sobre una posible transmisión del hantavirus entre personas a bordo del crucero. “Teniendo en cuenta la duración del período de incubación del hantavirus, que puede variar entre una y seis semanas , suponemos que se infectaron fuera del barco. “Creemos que podría haber habido una transmisión interhumana , entre personas en contacto muy estrecho”, añadió la directora del organismo con sede en Ginebra.

El crucero se encuentra en las costas de Praia, la capital de este archipiélago de África occidental, con 149 pasajeros a bordo de 23 nacionalidades (entre ellos, al menos un argentino ).

“A bordo se están aplicando estrictas medidas de precaución , incluidas medidas de aislamiento, protocolos de higiene y vigilancia médica”, señaló el operador turístico Oceanwide Expeditions.

“La OMS fue informada de un evento de salud pública relacionado con un barco de crucero en el Atlántico y está brindando apoyo. Hasta el momento, se confirmó por laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay otros cinco sospechosos. De las seis personas afectadas, tres fallecieron y una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”, indicó el organismo.

El foco se habría originado a bordo del crucero MV Hondius que partió, de acuerdo con la BBC , el pasado 20 de marzo desde la terminal portuaria de Ushuaia con destino a Cabo Verde . Según informó el vocero del Ministerio de Salud sudafricano, Foster Mohale , un pasajero de 70 años fue el primero en presentar síntomas. Murió en el barco y su cuerpo fue trasladado a Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur .

Su esposa, de 69 años , también enfermó durante el viaje, fue evacuada a Sudáfrica y murió en un hospital de Johannesburgo. Fuentes vinculadas al caso indicaron que ambos son oriundos de los Países Bajos . La tercera víctima fatal, en tanto, seguiría a bordo del barco .

En tanto, la OMS también anunció este martes que trata de localizar a los pasajeros del vuelo desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo , en donde fue evacuada la turista neerlandesa contagiada con hantavirus que falleció en un hospital sudafricano .

Ella había sido desembarcada en Santa Elena el 24 de abril “con síntomas gastrointestinales” y luego embarcó al día siguiente en un vuelo con destino a la capital económica de Sudáfrica, según indicó la OMS. Murió el 26 de abril y su infección por hantavirus se confirmó el lunes. “Se han iniciado búsquedas para localizar a los pasajeros de ese vuelo”, añadió la OMS en un comunicado.

Otro caso confirmado, un ciudadano británico también de 69 años , fue evacuado a Johannesburgo y se encuentra internado en terapia intensiva. Los otros dos casos activos —de nacionalidad británica y neerlandesa, uno leve y otro grave— continúan en el crucero .

Mientras tanto, la compañía afirmó que mantiene contacto con los afectados y sus familias y que continúa recabando información para definir los próximos pasos, a la espera de nuevas autorizaciones y actualizaciones oficiales.

Fuente: La Nación