Video: agredieron a una concejala de Pro durante una sesión en Villa Gesell

Durante una tensa sesión que tuvo lugar en la tarde de este lunes en el Concejo Deliberante de la ciudad balnearia de Villa Gesell , en la que uno de los puntos a tratarse era el presupuesto municipal para este año, al menos tres legisladores de la oposición fueron agredidos por personas que estaban dentro del recinto , lo que derivó, según pudo saber LA NACION , en una denuncia policial.

Una de las ediles atacadas fue Clarisa Armando , de la alianza Pro-La Libertad Avanza. No solo recibió insultos y gritos cara a cara sino que le arrojaron una botella con agua . “Las imágenes son claras: concejales agredidos dentro del HCD por no aprobar un presupuesto invotable. Así se maneja Gustavo Barrera [actual intendente de Villa Gesell]: presión y violencia cuando no consigue lo que quiere. No vamos a claudicar: no le tenemos miedo ”, dijo la funcionaria en una primera manifestación sobre lo sucedido.

Las imágenes son claras: concejales agredidos dentro del HCD por no aprobar un presupuesto invotable. Así se maneja Gustavo Barrera: presión y violencia cuando no consigue lo que quiere. No vamos a claudicar: no le tenemos miedo. pic.twitter.com/OObeDoptGp

“ El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto de 64 mil millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar este municipio. Les pegaron dentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó. Eso es lo que hacen cuando pierden”, denunció la delegación de Pro en Buenos Aires.

En las imágenes que se viralizaron , los golpes a Armando no se ven, sí los gritos, los empujones y cuando le arrojan cosas, incluso cuando se retiraba con su secretaria a una ambulancia estacionada en el exterior del edificio.

Según el medio local El Fundador , cuando llegó el momento de tratar el Presupuesto se leyó el primer despacho del proyecto de comisión en el que se rechazaba y se tomó la votación nominal, que tuvo nueve votos positivos y siete negativos. Armando cuestionó la “falta de transparencia” del municipio y fue una de las que rechazó el proyecto. “Están ocultando lo que todos los empleados municipales saben: el sueldo de los funcionarios . Queremos saber cuántas son las áreas, quiénes las encabezan y cuántas subdirecciones tienen”, marcó.

Fue entonces que comenzaron los disturbios. El concejal Luis Vivas , quien dijo haber enviado previamente unas modificaciones al proyecto del presupuesto para lograr el consenso, contó a LA NACION que fue el primero en levantarse de la sesión cuando iniciaron las agresiones. Antes de que Armando fuera atacada con una botella de agua, Vivas y otro edil fueron amedrentados por parte de la oposición, acusó.

De acuerdo al legislador, nueve concejales de la oposición -de Pro, Consolidación Argentina, La Libertad Avanza y UCR Somos- radicaron una denuncia por las agresiones ante efectivos policiales que ingresaron al recinto. “Nos dejaron encerrados hasta la noche”, marcó.

“ Lo que pasó en Villa Gesell con Armando no se puede permitir . Repudiamos enérgicamente el ataque cobarde y la agresión de una patota política oficialista contra la concejal de Pro. Estos actos mafiosos , propios de quienes desprecian la ley y la convivencia democrática, no pueden ni deben ser tolerados bajo ningún concepto. Debemos exigir una investigación inmediata, identificación de todos los responsables y sanciones ejemplares”, escribió por su parte el exintendente de La Plata, Julio Garro, también de Pro .

Lo que pasó en villa Gesell con @ClarisaArmando no se puede permitir. Repudiamos enérgicamente el ataque cobarde y la agresión de una patota política oficialista contra la concejal del PRO. Estos actos mafiosos, propios de quienes desprecian la Ley y la convivencia democrática,… https://t.co/mHnXbKEaK7

Fuente: La Nación