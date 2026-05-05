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Video: agredieron a una concejala de Pro durante una sesión en Villa Gesell

Redacción CNM mayo 05, 2026

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Durante una tensa sesión que tuvo lugar en la tarde de este lunes en el Concejo Deliberante de la ciudad balnearia de Villa Gesell , en la que uno de los puntos a tratarse era el presupuesto municipal para este año, al menos tres legisladores de la oposición fueron agredidos por personas que estaban dentro del recinto , lo que derivó, según pudo saber LA NACION , en una denuncia policial.

Una de las ediles atacadas fue Clarisa Armando , de la alianza Pro-La Libertad Avanza. No solo recibió insultos y gritos cara a cara sino que le arrojaron una botella con agua . “Las imágenes son claras: concejales agredidos dentro del HCD por no aprobar un presupuesto invotable. Así se maneja Gustavo Barrera [actual intendente de Villa Gesell]: presión y violencia cuando no consigue lo que quiere. No vamos a claudicar: no le tenemos miedo ”, dijo la funcionaria en una primera manifestación sobre lo sucedido.

Las imágenes son claras: concejales agredidos dentro del HCD por no aprobar un presupuesto invotable. Así se maneja Gustavo Barrera: presión y violencia cuando no consigue lo que quiere. No vamos a claudicar: no le tenemos miedo. pic.twitter.com/OObeDoptGp

“ El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto de 64 mil millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar este municipio. Les pegaron dentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó. Eso es lo que hacen cuando pierden”, denunció la delegación de Pro en Buenos Aires.

En las imágenes que se viralizaron , los golpes a Armando no se ven, sí los gritos, los empujones y cuando le arrojan cosas, incluso cuando se retiraba con su secretaria a una ambulancia estacionada en el exterior del edificio.

Según el medio local El Fundador , cuando llegó el momento de tratar el Presupuesto se leyó el primer despacho del proyecto de comisión en el que se rechazaba y se tomó la votación nominal, que tuvo nueve votos positivos y siete negativos. Armando cuestionó la “falta de transparencia” del municipio y fue una de las que rechazó el proyecto. “Están ocultando lo que todos los empleados municipales saben: el sueldo de los funcionarios . Queremos saber cuántas son las áreas, quiénes las encabezan y cuántas subdirecciones tienen”, marcó.

Fue entonces que comenzaron los disturbios. El concejal Luis Vivas , quien dijo haber enviado previamente unas modificaciones al proyecto del presupuesto para lograr el consenso, contó a LA NACION que fue el primero en levantarse de la sesión cuando iniciaron las agresiones. Antes de que Armando fuera atacada con una botella de agua, Vivas y otro edil fueron amedrentados por parte de la oposición, acusó.

De acuerdo al legislador, nueve concejales de la oposición -de Pro, Consolidación Argentina, La Libertad Avanza y UCR Somos- radicaron una denuncia por las agresiones ante efectivos policiales que ingresaron al recinto. “Nos dejaron encerrados hasta la noche”, marcó.

“ Lo que pasó en Villa Gesell con Armando no se puede permitir . Repudiamos enérgicamente el ataque cobarde y la agresión de una patota política oficialista contra la concejal de Pro. Estos actos mafiosos , propios de quienes desprecian la ley y la convivencia democrática, no pueden ni deben ser tolerados bajo ningún concepto. Debemos exigir una investigación inmediata, identificación de todos los responsables y sanciones ejemplares”, escribió por su parte el exintendente de La Plata, Julio Garro, también de Pro .

Lo que pasó en villa Gesell con @ClarisaArmando no se puede permitir. Repudiamos enérgicamente el ataque cobarde y la agresión de una patota política oficialista contra la concejal del PRO. Estos actos mafiosos, propios de quienes desprecian la Ley y la convivencia democrática,… https://t.co/mHnXbKEaK7

Fuente: La Nación


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