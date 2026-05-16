Por qué recomiendan poner una cucharada de azúcar dentro de los tupper

Los tuppers son uno de los elementos más utilizados en cualquier cocina. Sirven para guardar sobras, conservar alimentos en la heladera o llevar comida al trabajo , pero también tienen un problema bastante común: con el uso empiezan a acumular olor, grasa y manchas difíciles de sacar .

Esto suele pasar especialmente después de guardar comidas con salsa, aceite, tomate o condimentos fuertes. Con el tiempo, el plástico puede quedar amarillento y conservar olores incluso después de varios lavados.

Frente a este problema, comenzó a viralizarse un truco casero inesperado que utiliza un ingrediente simple: azúcar .

Según este método que circula en redes sociales, el azúcar puede ayudar a despegar restos de suciedad adheridos al plástico gracias a su textura granulada.

El procedimiento consiste en colocar dentro del tupper:

Después, simplemente hay que cerrar el recipiente y agitarlo con fuerza durante varios segundos.

La combinación funciona porque el azúcar actúa como abrasivo suave , ayudando a desprender grasa y restos pegados, el detergente descompone la suciedad aceitosa adherida al plástico y el hielo genera fricción y movimiento dentro del recipiente, potenciando la limpieza.

El truco no reemplaza un lavado completo, pero puede facilitar muchísimo la tarea cuando el tupper quedó con grasa o mal olor.

Antes de empezar, conviene retirar toda la comida sobrante. Si hay mucha salsa o aceite, se puede pasar una servilleta para eliminar el exceso.

No hace falta usar demasiado. Con una cucharada alcanza para generar el efecto abrasivo.

Agregar unas gotas de detergente para platos. Lo ideal es no excederse para evitar demasiada espuma.

Añadir algunos cubos de hielo y un poco de agua. El recipiente no debe llenarse por completo.

Tapar bien el tupper y agitar con fuerza durante varios segundos para que la mezcla recorra toda la superficie interna.

Se puede dejar actuar unos minutos para que el detergente afloje mejor la grasa adherida.

Por último, vaciar el recipiente, lavar con esponja y enjuagar bien.

Los recipientes plásticos suelen absorber con facilidad:

Por eso, alimentos con tomate, curry, cebolla o ajo muchas veces dejan marcas difíciles de remover.

Además, cuando el plástico se raya con el uso, esas pequeñas marcas pueden retener todavía más residuos.

Aunque los tuppers plásticos siguen siendo los más usados, cada vez más personas eligen recipientes de acero inoxidable o vidrio para evitar estos problemas.

El acero inoxidable, por ejemplo, tiene varias ventajas:

Fuente: TN