Por qué muchas personas deciden no barrer después de recibir visitas: qué dice la creencia popular

En el mundo de las creencias populares , existen costumbres que se transmiten de generación en generación y que todavía hoy muchas personas mantienen en sus casas. Una de las más conocidas es la recomendación de no barrer inmediatamente después de recibir visitas .

Aunque no existe evidencia científica que respalde esta práctica, para quienes creen en estas tradiciones el gesto tiene un fuerte significado simbólico relacionado con la energía del hogar y los vínculos personales.

Según esta superstición, cada persona que entra a una casa deja consigo una especie de carga positiva , asociada a la alegría, el movimiento y las buenas intenciones. Por eso, barrer apenas alguien se va sería una forma de “expulsar” esa energía.

Otra de las interpretaciones más difundidas sostiene que las visitas pueden traer consigo prosperidad, suerte y nuevas oportunidades . En ese contexto, limpiar enseguida simbolizaría el rechazo de todo lo bueno que ingresó al hogar con esa persona.

Incluso, algunas creencias aseguran que barrer inmediatamente después de que un invitado se retire puede provocar que el vínculo se enfríe o que esa persona deje de frecuentar la casa.

Por este motivo, muchas familias prefieren esperar algunas horas antes de limpia r o directamente hacerlo al día siguiente, especialmente si se trató de una visita importante.

Entre las personas que mantienen viva esta costumbre, suelen repetirse algunas recomendaciones:

Fuente: TN