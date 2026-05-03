Por qué algunas botellas tienen una base con 5 apoyos y para qué sirve

Si alguna vez miraste la base de una botella de gaseosa, seguro notaste que no es plana: tiene como “patitas” o relieves , muchas veces cinco.

Aunque parece un detalle de diseño, en realidad es una s olución clave de ingeniería que permite que el envase funcione correctamente.

Las bebidas con gas, como las gaseosas o el agua con gas, contienen dióxido de carbono que genera una presión muy alta dentro de la botella. Esa presión empuja constantemente hacia afuera y hacia abajo el plástico .

Si la base fuera completamente plana, ese empuje deformaría el envase: se hincharía, perdería estabilidad e incluso podría romperse . Por eso, los fabricantes diseñaron una base especial con relieves.

Esa base con cinco puntos se conoce como base petaloide . Su forma no es casual: convierte una superficie débil en una estructura mucho más resistente .

Cada uno de esos apoyos funciona como un pequeño arco que distribuye la presión hacia los costados de la botella . En lugar de concentrarse en el centro (donde sería más frágil), la fuerza se reparte de manera uniforme , lo que evita deformaciones o roturas.

Además, este diseño permite usar menos plástico sin perder resistencia , algo clave tanto para el costo como para el impacto ambiental.

No solo es una cuestión de resistencia. Los cinco puntos de apoyo también hacen que la botella sea mucho más estable .

Al tener varias “patitas”, el envase se apoya mejor incluso en superficies irregulares , evitando que se tambalee o se caiga con facilidad. Esto es fundamental tanto en el transporte como en las góndolas o en casa.

Este diseño aparece principalmente en bebidas con gas . En cambio, las botellas de agua o jugos suelen tener base plana porque no necesitan soportar esa presión interna.

Fuente: TN