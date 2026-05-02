Poner una toalla en la parte de abajo de la puerta: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo en invierno

Cuando bajan las temperaturas, mantener el calor adentro se vuelve clave. Sin embargo, hay detalles de la casa que suelen pasar desapercibidos y que influyen más de lo que parece en la temperatura ambiente.

Uno de los más comunes está en la parte inferior de las puertas . Ese pequeño espacio entre el piso y la puerta, aunque parezca mínimo, puede convertirse en una entrada constante de aire frío y en una salida del calor acumulado.

El truco es tan simple como efectivo: colocar una toalla enrollada en la base de la puerta funciona como una barrera contra el aire frío .

Ese hueco permite que el frío del exterior se filtre de forma continua. Al taparlo, se reduce ese intercambio de aire y se mantiene una temperatura más estable dentro del ambiente, sin necesidad de subir la calefacción.

En la práctica, la toalla cumple una función similar a la de un burlete , pero con la ventaja de ser una solución rápida, económica y fácil de aplicar.

Además de ayudar a mantener el calor, este recurso también aporta otras ventajas:

Son detalles simples que mejoran el confort general dentro de la casa.

Este truco es especialmente útil en invierno, cuando la diferencia de temperatura entre interior y exterior es mayor. También sirve en días de viento o en casas con poco aislamiento.

Si no tenés burletes o una solución más permanente, la toalla es una alternativa práctica que podés usar en segundos y sacar cuando ya no la necesitás.

Fuente: TN