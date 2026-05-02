La psicología afirma que los jubilados que aprenden algo nuevo cada semana envejecen mejor

Durante años se pensó que la jubilación era sinónimo de descanso absoluto. Sin embargo, desde la Psicología advierten que mantener la mente activa es clave para envejecer mejor .

Distintos estudios señalan que las personas mayores que incorporan el hábito de aprender algo nuevo cada semana muestran mejores niveles de bienestar en comparación con quienes adoptan rutinas más pasivas.

El aprendizaje constante activa procesos vinculados a la memoria, la atención y la resolución de problemas . Esto ayuda a mantener el cerebro en funcionamiento y favorece lo que se conoce como neuroplasticidad, es decir, la capacidad de generar nuevas conexiones neuronales incluso en edades avanzadas.

Además, enfrentarse a desafíos nuevos rompe con la rutina y genera una sensación de logro que impacta directamente en el estado emocional.

Incorporar pequeños aprendizajes de forma regular puede generar múltiples efectos positivos:

No se trata de grandes cambios, sino de sostener una actitud activa frente a la vida.

Los especialistas coinciden en que lo importante no es la dificultad, sino la novedad y la constancia . Algunas opciones accesibles pueden ser:

Lo fundamental es que la actividad implique un desafío mental , por más simple que parezca.

Fuente: TN