Polémica en Rosario por una vicedirectora que le pateó el pupitre a un alumno indisciplinado en clase: la madre salió a quejarse y defendió a su hijo

La escena quedó registrada en un video que se viralizó en pocos días. Un adolescente de 15 años rechinando ida y vuelta su pupitre frente a una vicedirectora, en medio de la clase. La docente, fastidiosa por la tensión, le responde de mala manera pateandole el pupitre . Luego, todo escala. El video llega a las redes sociales, se viraliza, genera debate, medidas disciplinarias y ahora una madre que sale a defender a su hijo. De fondo, el debate sobre el estado de la educación.

Las imágenes, grabadas por una alumna, muestran a la vicedirectora de la Escuela 540 de Rosario entrar al aula luego de que la docente a cargo pidiera su intervención por reiterados episodios de indisciplina . Al ingresar, la mujer se acerca a la primera fila, donde un alumno identificado como Matías, de tercer año, intentaba acomodar su banco y lo hacía rechinar.

La vicedirectora patea entonces el pupitre y lo increpa: “¿Vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir o querés que te ponga el banco un poquito más adelante? ¿Estás cómodo o querés que te lo acerque un poquito más? No vaya a ser que no puedas estudiar, ¿ahí está bien?

En el video se la escucha además dirigirse al curso con un tono estrcitro: “Perdón, hay dos maneras de estar dentro de la escuela cinco horas. Si la quieren pasar bien, cambien de actitud. Si la quieren pasar mal, yo me pongo la gorra más de lo normal. Ustedes creen que yo soy una bruja, pero no conocen lo peor de mí. Entonces, yo no voy a dejar que ustedes, que 10 personas maltraten y hagan pasar mal momento a los docentes”, se plantó la directora. No sabía que estaba siendo grabada.

La chica que filmó todo fue suspendida por dos semanas, al igual que el joven que molestaba con su escritorio. Pero se generó un fuerte debate en redes sociales respecto a la actitud de la docente, en contrapunto con el maltrato que le hacía el chico . En el video también se ve cómo la vicedirectora tiene que pedir una y otra vez que guarden el teléfono celular. Hay otro alumno de fondo que plantea que va a denunciar a la docente.

Días después, la madre de Matías, Silvia, habló en A24 y repudió la actitud de las autoridades. “Yo veo el video y veo que él mueve el banco, pero no era para que reaccione de esa manera. Me hubieran llamado ese día para hablar, no hacer lo que ella hizo”, lo justificó.

Acompañada por su hijo, la mujer relató que la sanción impuesta al adolescente fue de 15 días de suspensión; durante ese tiempo deberá concurrir a buscar trabajos prácticos para no perder la regularidad. Silvia sostuvo que, pese a que dicen que su hijo tiene “mal comportamiento”, nunca la llamaron antes para advertirle o conversar sobre la conducta de Matías.

La madre no sólo cuestionó el episodio puntual: denunció que los cruces entre su hijo y la vicedirectora “vienen de larga data” y afirmó que varios alumnos sufren malos tratos en la escuela. Como ejemplo, mencionó que a veces se les prohíbe ir al baño o se los obliga a cursar con las ventanas abiertas en invierno porque “dicen que hay olor”, obligándolos a permanecer con ropa de abrigo dentro del aula.

“Él vive adentro de mi casa, no es un chico de la calle”, enfatizó Silvia al intentar despegar la conducta del adolescente de un perfil violento. En tono de reclamo, también afirmó que la vicedirectora “tiene que dar el ejemplo” y denunció que la funcionaria continúa asistiendo a la escuela.

"¿Qué tengo que hacer? ¿Dejarlo en la esquina para que esté con los soldaditos (narcos)?”, se preguntó Silvia.

Hacia el final de la entrevista, la mujer tuvo un entredicho con el periodista Antonio Laje, que le señaló que Matías estaba "prepoteando" a la autoridad . Aunque la mujer reconoció que la actitud de su hijo estuvo mal y aceptó la sanción, intentó justificarlo y se mostró preocupada por que pueda perder el año escolar.

En ese contexto, Laje le respondió: "Lo que tiene que esperar es que se porte bien, nada más. Si te portás bien, no te suspenden. No hay mucho misterio en eso", concluyó.

Fuente: Clarín