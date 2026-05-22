Corrientes: una jubilada salió a perseguir adolescentes con un revólver de juguete a cebita “para poner límites”

Aunque insólita, la secuencia protagonizada por Nancy Luxen en Bella Vista, Corrientes, la retrató como una mujer de armas tomar por causas más o menos nobles: la Justicia la investiga por haber apuntado y perseguido, en plena calle y de madrugada, a dos grupos de adolescentes de su ciudad con un arma de juguete. Luego de que las autoridades tomaran cartas en el asunto, ella se defendió con un extenso video y lamentó que la calificaran de pistolera: "El arma ni un papel agujerea, pero hace chispita y suena".

" El pueblo me tiene que defender, porque estoy ayudando a conducirlo ", pidió Nancy Angélica Luxen, de 70 años, durante un pasaje del video de 16 minutos que grabó para dirigirse a la comunidad de su ciudad, Bella Vista, en el oeste de Corrientes. Hasta la madrugada del sábado 9 de mayo la conocían allí como una vecina más, empresaria de ocupación y una persona conocida.

Y amplió: " Estoy desesperada, angustiada y muy triste por las acusaciones maliciosas y mentirosas, diciendo que soy una pistolera, una asesina. La gente grande me tiene que defender porque me conocen". El video, en rigor, se publicó durante las últimas horas, pero para comprender lo que pide en él Luxen hay que remontarse a esa madrugada de inicios de mayo.

Otro video es el que explica la secuencia: tomado desde distintas cámaras de seguridad del casco céntrico de Bella Vista, se alcanza a discernir a dos grupos de dos y tres jóvenes cada uno corriendo a toda prisa, y luego a una camioneta Jeep Compass de color oscuro que se abre paso en la calle. Tras pocos segundos de los rodajes, se advierte que los jóvenes, todos de 16 años, están escapando de esa camioneta: quien se trasladaba en ella era Luxen.

A bordo de la Compass, la mujer de 70 años blandía un arma a los jóvenes y apuntaba hacia ellos. Allí radicaba el motivo del frenético escape de los adolescentes. "Estaban desesperados, pidiendo ayuda", señaló pocos días más tarde el padre de uno de ellos al medio local El Litoral . Además, ese mismo padre se lamentaba que el fiscal de la causa, Sergio Freitag, ordenó el allanamiento a la casa de Luxen casi un día más tarde del incidente.

Según los reportes preliminares, uno de los adolescentes habría gritado a Luxen en medio de la secuencia: "Por favor, señora, le pido por mi vida".

"La mujer sigue andando como si nada y el fiscal no pidió medidas preventivas", continuó la denuncia mediática de ese padre. Otro de los adolescentes que fue corrido por Luxen fue el hijo de Marcos Núñez, juez de falta local, que se transformó en querellante en la causa . "Si hoy veo al señor Núñez, le voy a dar la mano, porque está educando mal a su hijo. Estoy colaborando con los padres, para que los chicos no se animen a estar fuera de hora por las calles", advirtió la mujer.

Sin embargo, en el video que días más tarde publicó Luxen, la mujer señala que intentó actuar en buen son. "Cuando yo me quedo y se ve en el video que estoy quedada, estoy analizando a ver quiénes son, y salen a correr. Entonces, yo le muestro así mi arma y le largo un tiro así. Este es el arma homicida: ni un papel agujerea, pero sale chispita, suena . Con esto me están calificando que soy supuesta asesina, por defenderme".

El revólver en cuestión, es una pistola a cebita, que se vende en las jugueterías y que tiene un mecanismo con un dispositivo de papel o plástico con extractos mínimos de material explosivo para simular detonaciones en armas de juguete.

Y se justificó: " Estoy colaborando con los padres para que los chicos no se animen más a andar a fuera de hora por las calles. Los padres tienen que tomar las medidas necesarias para que sus hijos no anden a las 4 de la mañana. Pero yo les acompaño, les ayudo y les abro la mente para que cuiden a sus hijos. Me deberían agradecer".

"Estoy desesperada, angustiada y muy triste por las acusaciones maliciosas y mentirosas, diciendo que soy una pistolera, una asesina. La gente grande me tiene que defender porque me conocen", criticó las repercusiones que suscitó su caso en Bella Vista. Aseguró, por último, que sufre una "difamación maliciosa" que busca destruir su buen nombre y trayectoria.

Fuente: Clarín