Polémica en el Senado por el veto de Karina Milei a una candidata a jueza por ser familiar de un periodista

Una polémica amenaza con estallar en la Comisión de Acuerdos por la decisión de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei , de vetar el pliego judicial que nomina a la abogada María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.

Michelli es la cuñada de Hugo Alconada Mon,

Lejos de compartir la postura de la Casa Rosada, nueve senadores apoyaron con sus firmas el pliego que se discute en la comisión que preside el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja). Se trata del número necesario de avales para que el diploma obtenga despacho de mayoría y quede en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara alta.

Sin embargo, y a contramano de los deseos de la mayoría de la comisión, el dictamen sigue sin ser presentado por Pagotto , a pesar de que ya pasaron casi dos semanas desde que el pliego reunió las firmas necesarias.

Pagotto es riojano y llegó al Senado en 2023 de la mano de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem . El legislador tiene línea directa con Karina Mile i, que fue quien pidió nombrarlo al frente de Acuerdos, y se suele jactar en privado de que tiene margen para desmarcarse de las órdenes de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich (Capital).

Por el momento, el enojo se mantiene con discreción. Los senadores esperan que Pagotto cumpla con su deber.

El riojano no ha respondido a los reclamos personales que se le hicieron y algunos senadores amenazan con hacer públicas sus quejas y presentar la foto del dictamen con la firma de los nueve senadores que alcanzan para formar despacho de mayoría.

El de Micheli no es el único pliego objetado por el Gobierno. A pesar de que fueron elegidos por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , en consulta con la hermana presidencial también quedaron congeladas las nominaciones de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania , propuestos como camaristas del fuero penal económico y objetados por la Casa Rosada por sus vínculos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y su mano derecha, el tesorero Pablo Toviggino.

Pero hay una diferencia notable entre estos casos. Tanto Galván Greenway como Catania siguen sin reunir las firmas necesarias para alcanzar dictamen de mayoría, algo que Micheli sí tiene desde hace dos semanas.

“Pagotto tiene que darle una solución a este tema, porque el pliego no puede quedar en un limbo, más cuando tiene las firmas para ser oficializado como dictamen de mayoría”, planteó uno de los legisladores que puso su rúbrica a favor de la postulación de Micheli y que empieza a enojarse por la demora.

El tema provoca malestar incluso al interior de la bancada oficialista, donde el veto “por ser familiar de” incomoda a más de un legislador libertario .

“Es una vergüenza que estemos vetando a una persona que no tiene ni una tacha en su foja profesional sólo por ser familiar de una persona”, opinó un senador de La Libertad Avanza que, ante la consulta de este diario, pidió anonimato para evitar que caiga sobre su persona el enojo de la hermana presidencial.

En la oposición dialoguista, en tanto, crece la indignación con cada detalle que se analiza de la situación. “Están vetando la carrera de una persona por ser familiar político de un periodista; ni el kirchnerismo se animó a tanto”, se quejó una senadora de la oposición dialoguista que nunca planteó objeciones para apoyar los proyectos del Gobierno.

Con el caso Michelli, el Gobierno quedó en una encrucijada de compleja resolución. Es que si quisiera retirar el pliego, para terminar con la polémica, necesitará validarlo en el recinto, con mayoría simple y casi seguro con el voto de los mismos senadores que hoy se sienten traicionados por Pagotto.

Por otro lado, si el dictamen finalmente se presentara, pondría en una extraña situación al oficialismo, que corre el riesgo de ver cómo una alianza de toda la oposición le da acuerdo para convertirse en jueza a un candidato que perdió el apoyo del mismo Poder Ejecutivo que hace menos de dos meses envió su candidatura al Senado.

Fuente: La Nación