Pocos lo saben: por qué nunca hay que tomar una bebida directamente de la lata

Tomar una gaseosa, cerveza o bebida energética directamente de la lata es una costumbre muy común. Sin embargo, especialistas en higiene y seguridad alimentaria advierten que esta práctica puede no ser la más segura .

Aunque el contenido de la lata está protegido por el sellado hermético, la parte exterior suele atravesar un largo recorrido antes de llegar a tu casa: depósitos, camiones, góndolas de supermercados y hasta estanterías poco higiénicas. Todo ese trayecto puede dejar restos de polvo, suciedad y bacterias en la superficie donde apoyás la boca.

Antes de que la lata llegue a tus manos, pasa por varios procesos de almacenamiento y manipulación. Muchas veces queda expuesta a:

Los expertos recomiendan lavar o limpiar la parte superior de las latas antes de consumir la bebida , sobre todo si estuvieron guardadas mucho tiempo o si las compraste en lugares donde se veían polvorientas.

Un simple enjuague con agua o pasar una servilleta limpia puede ayudar a reducir la presencia de suciedad o microorganismos en la superficie.

Uno de los motivos por los que este tema suele viralizarse es que muchas latas pasan por depósitos o centros de distribución donde pueden circular insectos o roedores .

Aunque las empresas realizan controles sanitarios, algunas personas prefieren limpiar las latas por precaución para evitar posibles restos de contaminación externa.

El contenido interno de la lata permanece protegido gracias al sellado hermético . El principal problema no suele estar en la bebida en sí, sino en la superficie externa que entra en contacto con la boca.

Pero, si la lata está hinchada, oxidada, golpeada o pierde líquido , los especialistas recomiendan no consumirla.

Fuente: TN