Pocos lo saben: para qué sirve el agujero de los banquitos de plástico y por qué está ahí

Los banquitos de plástico son uno de los objetos más utilizados en casas, patios, balcones y hasta locales, ya que destacan por ser livianos, resistentes y económicos. Sin embargo, hay un detalle que muchas personas ignoran y tiene una función importante: el agujero que tienen en el centro .

Aunque muchos creen que es una cuestión de diseño, este detalle se incluye en la fabricación de los banquitos por razones funcionales que facilitan su uso , los hacen más prácticos y aumentan su resistencia.

Este agujero está pensado, principalmente, para facilitar el traslado de los banquitos. De esta manera, es posible sujetarlos con algunos dedos y moverlos con mayor comodidad. Además, permite la circulación de aire y evita que se genere un efecto de vacío al apilarlos, lo que facilita separarlos posteriormente.

Algunas de las funciones de este agujero son:

Así, este detalle, lejos de ser una decisión estética, responde a distintas necesidades y funciones que hacen más práctico el uso de los banquitos. En parte, gracias a este agujero, se convirtieron en un clásico resistente y funcional presente en hogares, comercios y espacios de todo tipo.

Fuente: TN