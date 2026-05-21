Pidieron imputar a un cura acusado de cuatro abusos en un jardín de infantes: "Sigue trabajando en el lugar"

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Familias de alumnos del Jardín de Infantes “Niño Dios” de Villa Carlos Paz volvieron a reclamar avances en la causa que investiga denuncias por presuntos abusos contra niñas y niños de la institución.

El caso sumó novedades esta semana después de que, por disposición de la Fiscalía General de la Provincia, se unificaran cuatro denuncias en la Fiscalía de Instrucción 3 de Villa Carlos Paz, a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez.

El martes, padres y madres encabezaron una marcha por las calles de la ciudad para pedir respuestas. En diálogo con Noticiero Doce, denunciantes exigieron la imputación del cura párroco señalado en las presentaciones judiciales.

“Se han unificado cuatro denuncias, estamos esperando pericias para que se retome la causa. El reclamo es que queremos la imputación de esta persona porque las cuatro víctimas hablan de lo mismo y de la misma persona”, expresó una de las denunciantes.

La mujer remarcó que el acusado continúa vinculado al jardín. “Es cura y sigue actualmente en el jardín. Los chicos han dado su nombre, lo han señalado en fotos, las psicólogas lo han corroborado, se han hecho las denuncias con nombre y apellido”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que el sacerdote siga asistiendo al establecimiento pese a que, según indicó, el nombre ya está incorporado en la causa desde hace un mes.

“Esta persona sigue en la institución, va curso por curso a ver a niños del jardín siendo que hay niños que siguen ahí y han tenido situaciones el año pasado”, afirmó.

La denunciante también aseguró que llegaron comentarios sobre un posible quinto caso, aunque aclaró que por el momento no hay una denuncia formal confirmada. “Hemos escuchado comentarios sobre que podría haber una quinta denuncia, de un quinto caso que en teoría habría pasado este año, no el año pasado, pero por ahora son dichos”, señaló.

Reclamos a la institución

La investigación judicial apunta a presuntos abusos contra la integridad sexual de niñas y niños que concurren al jardín religioso, que funciona dentro de la institución educativa parroquial llamada Margarita A. de Paz.

Hasta el momento, existen cuatro presentaciones judiciales. Tres de ellas cuentan con el patrocinio de los abogados Macarena Martín Ubiergo y Pablo Pigini, representantes de madres denunciantes.

Desde la representación de las familias señalaron que en el expediente hay nombres propios surgidos a partir de relatos, dibujos y testimonios de las niñas en ámbitos familiares y terapéuticos.

Las familias también cuestionaron la respuesta del establecimiento educativo. “Si se hubieran escuchado a los niños... Fuimos a hablar varias veces a la institución, di muchas oportunidades antes de denunciar para que tomen cartas en el asunto para esclarecer esto pero no hubo respuestas favorables”, reclamó una denunciante.

La causa había comenzado en mayo del año pasado, cuando la madre de una nena de 4 años se presentó en la fiscalía preocupada por su hija. Semanas después se sumó otra denuncia de una familia de la misma escuela.

La semana pasada el expediente cobró mayor relevancia luego de que la fiscal de primer turno, Florencia Caminos Garay, decidiera sumar una cuarta acusación, surgida del testimonio de una madre que se presentó como testigo para aportar datos sobre una denuncia anterior.

Ahora, con las denuncias unificadas, las familias esperan que avancen las pericias y que la Justicia defina los próximos pasos.



