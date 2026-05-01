Pelea fatal en Lomas de Zamora: su novio le cortó la cara con una botella rota y ella lo asesinó a puñaladas

Una discusión de pareja fue la antesala de un crimen brutal en Lomas de Zamora. Allí, un hombre de 36 años identificado como Emiliano Ezequiel Ríos fue asesinado a puñaladas . Su novia, la principal sospechosa, escapó y permanece prófuga.

Todo ocurrió frente a una casa ubicada en la calle Espronceda al 100 , cerca del cruce con Capitán Sarmiento, donde ambos consumían bebidas alcohólicas.

Según informaron fuentes judiciales a Crónica , en un momento se desató una pelea entre ellos, Ríos habría roto una botella de cerveza y le cortó la cara a la mujer con el filo.

Fue entonces cuando la situación se descontroló. Ella sacó un cuchillo y lo atacó : las puñaladas fueron directas y letales.

Ríos fue trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (U.P.A.) ubicada en Camino Presidente Juan Domingo Perón —más conocido como Camino Negro— y Recondo. Los médicos intentaron reanimarlo, pero las heridas eran demasiado graves. Murió poco después de ingresar.

El trabajo de los peritos de la Policía Científica confirmó lo que ya se intuía por la sangrienta escena: el hombre presentaba múltiples heridas de arma blanca, principalmente en la espalda y en el pecho.

La causa quedó en manos de la fiscal Carla Irene Furingo , de la Unidad Funcional N° 1 de la jurisdicción, quien caratuló el expediente como “ homicidio agravado por el vínculo”.

Mientras tanto, efectivos de la comisaría 7ª , la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) y el área de Inteligencia Criminal realizaron allanamientos en la casa de la pareja y distintos operativos en el barrio para dar con la mujer de 51 años, que según los investigadores sería adicta a las drogas.

Hasta el momento, la sospechosa sigue prófuga y la Policía continúa con los procedimientos para detenerla.

Fuente: TN