El AMBA ante una “montaña rusa” térmica: del alivio primaveral al rigor invernal en un solo fin de semana

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para atravesar un fin de semana largo que desafiará cualquier pronóstico lineal. En un fenómeno que los especialistas describen como una verdadera montaña rusa térmica , los habitantes de esta región vivirán una transición climática extrema: de una tarde de remeras y al aire libre a un escenario de heladas y abrigos pesados en menos de 48 horas.

Este viernes 1° de mayo, el feriado por el Día del Trabajador, funcionará como una ventana primaveral en medio del otoño. Según detalló la meteoróloga Cindy Fernández, experta de Meteored , el avance de un frente cálido desde el norte del país generará un ascenso notable de las temperaturas. Se esperan mínimas que no bajarán de los 15 °C y máximas que, con la ayuda del sol, podrían perforar el techo de los 25 °C en gran parte del AMBA.

Sin embargo, no todo será despejado: la humedad asociada a este aire templado favorecerá la formación de nieblas densas durante la mañana , lo que habrá que tener máxima precaución en los accesos vehiculares y rutas bonaerenses. Hacia la tarde, si bien el calorcito será el protagonista, la nubosidad irá en aumento, dejando una baja probabilidad de lluvias aisladas que marcarán el principio del fin para este breve veranito.

El quiebre definitivo llegará antes de lo esperado. Mientras muchos terminen de disfrutar el cierre del feriado con temperaturas todavía por encima de los 20 °C, un frente frío de origen polar irrumpirá en la madrugada del sábado. Este sistema frontal funcionará como un "volantazo" atmosférico, desplazando la masa de aire cálido y provocando una rotación del viento hacia el sector sur.

El cambio no será sutil; el aire frío ingresará con ráfagas que incrementarán la baja sensación térmica, obligando a un cambio de vestuario radical apenas amanezca.

Durante el sábado, el descenso de temperatura será constante, por lo que se prevé una jornada gris y ventosa. En las zonas urbanas, la mañana comenzará con unos 10 °C, pero en áreas más abiertas el termómetro marcará cifras cercanas a los 7 °C.

Por la tarde, el sol tendrá pocas chances de calentar el ambiente y se estima que la máxima difícilmente logre superar los 18 °C. Mientras que la sensación térmica, producto del viento persistente del sur, se mantendrá varios grados por debajo de lo que indique el termómetro.

En este escenario cambiante, el verdadero pico de aire polar se producirá el domingo. Con la atmósfera ya limpia y el viento perdiendo intensidad, el enfriamiento nocturno será máximo.

Para el cierre del fin de semana largo se proyectan condiciones de pleno invierno : las mínimas podrían caer hasta los 5 °C en el centro de la Ciudad, mientras que en el conurbano y zonas rurales del Gran Buenos Aires se esperan marcas de entre 2 °C y 3 °C. Y en estos sectores, la probabilidad de heladas es alta , configurando el amanecer más frío en lo que va del año para la región.

Hacia el final del domingo, el panorama comenzará a dar señales de una nueva tregua. El viento rotará nuevamente hacia el norte , lo que permitirá que la próxima semana comience con un repunte paulatino de las marcas térmicas.

En definitiva, este fin de semana largo ofrecerá un muestrario completo de estaciones: un viernes para disfrutar el sol, un sábado de transición y un domingo que exigirá tener a mano las frazadas y los abrigos.

La recomendación de los expertos es clara: planificar las actividades del fin de semana considerando que, aunque el viernes parezca el inicio de la primavera, el invierno está a la vuelta de la esquina.

Fuente: Clarín