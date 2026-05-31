“Parece una película de terror”: el día después en el barrio Ampliación Ferreyra donde encontraron los restos de Agostina Vega

Desde Córdoba.— Este sábado por la tarde, minutos antes de que hallaran los restos de Agostina Vega en un descampado de Ampliación Ferreyra , en muchas casas del barrio la atención estaba puesta en otro lado: Belgrano jugaba contra Gimnasia de Jujuy y los goles del Pirata todavía se gritaban frente al televisor.

Nadie imaginaba que, a unos metros de allí, estaba por confirmarse una noticia que cambiaría para siempre la historia del lugar. Las alarmas se encendieron con la llegada de una camioneta del área de Ciencias Forenses del Ministerio Público Fiscal y con el repentino aumento del movimiento policial. Algunos vecinos empezaron a sospechar que algo importante había ocurrido.

Minutos después, varios dejaron sus casas y se agruparon en las esquinas para observar qué sucedía detrás del encintado policial.

Veinticuatro horas después, el escenario es otro . Las calles están más silenciosas. Muchos prefieren quedarse dentro de sus casas. Otros se asoman por las ventanas y, al advertir la presencia de los medios, vuelven a entrar. Casi todos siguen mirando de reojo hacia el enorme predio de más de 200 hectáreas donde fueron encontrados los restos de la adolescente de 14 años .

“Aquí nunca pasó algo así” , dice un hombre que vive en la zona desde hace más de veinte años. “Todo esto eran campos sembrados. Acá se cosechaba papa y soja. Mi suegro cuidaba las plantaciones para que no se robaran las siembras, justo por donde dicen que encontraron a Agostina”, cuenta mientras señala el sector donde durante dos días trabajaron más de 200 efectivos con perros, caballos y buzos tácticos. “Ahí nos íbamos a bañar cuando éramos chicos. Hace quince años íbamos todos los veranos”, agrega.

Lo que más sorprendió a los vecinos no fue solamente el hallazgo. También los recursos que se movilizaron para la búsqueda. “Nosotros no estamos acostumbrados a ver algo así. Vinieron helicópteros, drones y mucha policía. Jamás vimos semejante operativo ”, dice una mujer.

Según recuerda, cuando comenzaron a llegar los primeros móviles policiales tampoco imaginaron que el hallazgo terminaría tan cerca de sus casas. “Nunca se nos cruzó por la cabeza” , coinciden varios.

La noticia corrió rápido. “Se me llenó el teléfono de mensajes. Todos me preguntaban si era enfrente de mi casa”, cuenta otra vecina.

La mujer lamenta que el barrio haya quedado asociado a la tragedia. “Qué feo que se nos conozca por esto. Acá somos gente trabajadora. Tenemos varios merenderos y una olla popular. La gente es muy solidaria” , asegura.

Cuando se confirmó el hallazgo, decenas de vecinos permanecían sobre la calle observando hacia el sector encintado. Comentaban las novedades entre ellos, intentaban reconstruir lo ocurrido y seguían cada movimiento policial.

“Fue una verdadera sorpresa”, resume una mujer. Hace una pausa y sigue: “Uno siempre ve estas cosas por televisión. Nunca piensa que van a pasar en su barrio. Parece una película de terror” .

Otra vecina, madre de dos chicos, admite que todavía sigue inquieta: “Acá hay muchos niños. Te imaginarás que esto nos cayó como una bomba”.

Para varios habitantes de la zona, el caso también dejó al descubierto problemas históricos del lugar. “Hay que cortar el pasto y poner más iluminación. De noche esto es una boca de lobo” , reclama una mujer mientras mira hacia el descampado.

Para quien no conoce la zona, el predio parece apenas una extensión de pastizales, lagunas y monte bajo en la periferia cordobesa. Sin embargo, para los vecinos de Ampliación Ferreyra ya no será nunca el mismo lugar.

Fuente: Infobae