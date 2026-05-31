“Para dejar de jugar online y volver al tablero vivo”: ajedrez y piano, la nueva propuesta familiar

Un amplio galpón con toque vintage en el barrio de Saavedra, decenas de tableros de ajedrez en fila y desafiantes partidas, acompañadas de una delicada música en vivo y cazuelas con guiso enmarcan un paisaje más que atractivo. Y novedoso.

En la puerta de la calle Jaramillo al 3700, un cartelito austero anuncia "La Variante... ajedrez y piano" y apenas uno ingresa, el microclima cautiva. Está lleno de gente, pero reina el silencio... como si fuera una biblioteca. A primera vista, hay ocho, nueve, unas diez partidas en disputa y las ganas de jugar son más que las de probar el humeante guiso... Después eso se invertirá. Aparece uno de los organizadores y nos invita a realizar una recorrida.

Familias, amigos y desconocidos pueblan este lugar en el que, sin duda, manda el ajedrez. Los que llegaron lo hicieron a través de redes sociales vinculadas al juego. Una mesa tras otra, duelos entre adultos mayores, de mediana edad, jóvenes y chicos de menos de diez años . Parece un campeonato de ajedrez, aunque aquí no prima la competencia ni es condición tener nivel. La premisa es palpar el tablero vivo, sentir las piezas y el reloj que corre. Y conocer gente, interactuar.

"La Variante nace de una idea muy simple: de estar jugando una partida online a pensar que estaría bueno poder jugar en vivo. Que exista un lugar donde eso pase de manera natural. Poder acercarse, sentarse frente a un tablero y jugar sin demasiado protocolo", explica Martín Grosman, productor cultural e impulsor de la idea. "Es debut y prueba, porque hasta ahora no se había hecho algo así en la Argentina".

Cuando se le consulta por qué se llama "La Variante", Grosman explica que "una variante es simplemente una línea posible dentro de una partida -apela a reglas ajedrecísticas-. Pero también refiere a algo distinto, a algo que se prueba, que sale de lo convencional . A su vez es un guiño a la variante Najdorf, que es la única que lleva el nombre de un ajedrecista argentino".

Como si fuera una pista de baile de otra época, hay gente sentada mirando a su alrededor y esperando a su media naranja para tirar los primeros pasos... frente al tablero. Sebastián Fiestas (24) es uno de ellos, listo para mover el peón blanco, aunque no tiene con quién. "Cuando me enteré de esta movida por Instagram, no lo dudé. Lo que me atrajo fue esto de poder hablar con el otro y venir acá me saca del online que cansa... Soy habitué del chess.com y juego tres, cuatro partidas por día", cuenta el estudiante de ingeniería.

Mientras toma una cerveza, Fiestas acepta intercambiar unas jugadas con este cronista, pero a los pocos minutos llega un hombre de mediana edad y se candidatea para el desafío. "Soy del barrio, de Saavedra, estoy a tres cuadras, y de casualidad llegué, porque me dio curiosidad la gente que entraba. Me parece buenísimo que haya un espacio como éste, ya que Buenos Aires no tiene . Ojalá que sea el primero de muchos encuentros", dice Beto, como se presenta este entusiasta ajedrecista.

Después de gambetear otros tableros cercanos, encaramos hacia el fondo, donde hay un jardín que continúa la hilera de mesas, pero también se venden juegos personalizados y con los colores del equipo preferido. También hay un chiringuito que ofrece guiso, locro y empanadas a precios accesibles.

" No queremos definirnos como un club porque claramente no lo es , sino que yo diría que se trata de un lugar para juntarse, socializar, escuchar música y, obvio, despuntar el vicio del ajedrez, que es el motor de la propuesta", explica Grosman y agrega: "No es una regla saber jugar, o tener buen nivel, sino venir y compartir, ya que la premisa es salir del online. Pero si no jugás, podés venir tranquilamente, escuchar música, comer algo rico y charlar o conocer gente. El clima amigable está garantizado".

Desde hace varios años, el ajedrez atraviesa un fuerte crecimiento a nivel mundial y la Argentina no es una excepción, ahora atrayendo a los más pequeños gracias al gran maestro Faustino Oro (12)..

"El desarrollo de plataformas online, el streaming , series (como "Gambito de dama") y documentales ("La reina del ajedrez", sobre Judit Polgar) hicieron que nuevas generaciones se acercaran al juego desde lugares distintos a los tradicionales. Después de la pandemia, mucha gente empezó a jugar online todos los días, pero también apareció una necesidad de volver a encontrarse alrededor de un tablero físico y sobre todo mirar al rival a los ojos", continúa Grosman.

"La Variante", que tiene su formato ya probado y con éxito en ciudades como Nueva York, Berlín y París, pretende tener una presencia mensual. "Creo que este bautismo superó las expectativas, ya que pasaron más de 700 personas, una cifra que no estaba en los planes . Era importante tener un parámetro para saber si repetíamos o no, y no tenemos dudas que tendremos un segundo capítulo. Estamos definiendo si en junio, mes que dudamos por el Mundial, o a finales de julio, después de la fiebre futbolera", dice Grosman.

Charlando con amigas, sentada en amplio sillón, Milagros Gallo luce entretenida con este espacio diferente: "Me llamó la atención que había gente profesional del ajedrez que estuvo sentada dos horas, partida tras partida, pero también gente novata o aficionada jugando espontáneamente. Además, estaban los que no tenían nada que ver con el mundo del ajedrez. Todo convivía en un clima natural y de armonía. Me pareció un lugar en el que podés pasarte el día entre música, ajedrez, locro y charla . Tiene un clima festivo y auténtico".

Vinculada al mundo de la cultura, Milagros fue a pasar el día "con amigas músicas y otras que no son del arte ni del ajedrez y la pasamos bomba" y señala: "La próxima llevaré a mis hijos y espero convencer a mi papá, que tiene 90 años porque es un espacio apto para todo público, afín a los encuentros culturales, el arte y lo social . Por lo que vi, si sos aficionado al ajedrez es un punto de encuentro genial para despuntar el vicio o entrenar, sin la necesidad de ir con alguien".

Embalado por el bautismo, Grosman, ambicioso, piensa para el segundo encuentro aggiornarlo con grupos de música en vivo y alguna composición temática que no distraiga ni invada. "La idea es sumar sin generar protagonismo, porque pretendo que la gente se relaje y juegue hasta el final", plantea el hacedor, que invirtió 2,5 millones de pesos en cuarenta tableros y relojes.

"Con este tipo de propuestas las ganas de volver a jugar reaparecen", expresa Fernando Aragno (40), que era habitué del ajedrez años atrás, pero luego lo abandonó: "La Variante tiene que seguir adelante y apoyaremos desde donde sea, porque es un lugar piola, chill , donde cada uno hace la suya sin molestar a nadie . No se grita y está lleno de chicos y adolescentes, hay música, escuchá... suena 'Imagine' en el piano, nada es invasivo y te podés dar el gusto de picar algo rico sin que te vacíen el bolsillo".

Fernando dice que "cabeceó" un par de veces para invitar a un desconocido a jugar una partida. "Vine con mi hijo Milo (10), que al principio andaba tímido, y ya va por el tercer partido con otro preadolescente. Es un golazo esto, porque sacás por un rato a los pibes de las pantallas y todo lo que sea correrlos de lo virtual, para desconectarlo de la Play, hay que aplaudir" , dice.

Nos acercamos a Milo, que ahora está jugando con Benicio (7): sorprende verlos en silencio, pensando y esperando que el otro mueva una pieza. Se les hace una consulta y ambos, como si lo hubieran pactado, responden: "Shhh, ahora no podemos hablar, estamos pensando". Risas de los testigos.

Redactor de la sección Sociedad

Fuente: Clarín