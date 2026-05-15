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Para cuándo se esperan 6° de mínima en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

Redacción CNM mayo 15, 2026

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Luego de varios días con temperaturas frescas pero relativamente estables, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó un nuevo descenso térmico para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las mañanas más frías llegarán durante el comienzo de la próxima semana, cuando la mínima descenderá hasta los 6°C en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, las mañanas más frías se esperan para:

Además, el organismo anticipa jornadas con cielo estable, muy baja probabilidad de lluvias y viento leve del sector sur y sudoeste.

Antes del descenso más marcado, todavía habrá jornadas relativamente agradables durante la tarde.

El viernes 15 tendrá una mínima de 8°C y una máxima de 19°C, mientras que el sábado 16 la temperatura irá de los 12°C a los 17°C, con algunas probabilidades bajas de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.

Sin embargo, a partir del domingo comenzará a sentirse con más fuerza el ingreso de aire frío:

Fuente: TN


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