Para cuándo se esperan 6° de mínima en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

Luego de varios días con temperaturas frescas pero relativamente estables, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó un nuevo descenso térmico para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las mañanas más frías llegarán durante el comienzo de la próxima semana, cuando la mínima descenderá hasta los 6°C en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, las mañanas más frías se esperan para:

Además, el organismo anticipa jornadas con cielo estable, muy baja probabilidad de lluvias y viento leve del sector sur y sudoeste.

Antes del descenso más marcado, todavía habrá jornadas relativamente agradables durante la tarde.

El viernes 15 tendrá una mínima de 8°C y una máxima de 19°C, mientras que el sábado 16 la temperatura irá de los 12°C a los 17°C, con algunas probabilidades bajas de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.

Sin embargo, a partir del domingo comenzará a sentirse con más fuerza el ingreso de aire frío:

Fuente: TN