Pablo Toviggino está vinculado a empresas que mueven millones pero ante ARCA está registrado como autónomo y el año pasado no pagó Ganancias

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quedó bajo la lupa por una fuerte contradicción entre su nivel de vida y sus declaraciones juradas presentadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) : según fuentes judiciales, no pagó un peso de Impuesto a las Ganancias en 2024.

Inscripto en ARCA solo como trabajador autónomo, Toviggino declaró ingresos por casi 13 millones de pesos en la Argentina, sumó ingresos exentos y registró consumos por casi 10 millones. Con esos números, había pensado que no le correspondía tributar en el 2024.

La declaración de 2025 aún no se conoce.

“¿Mueve tanta plata, tiene esa categoría ante ARCA y no paga Ganancias?”, se preguntó una fuente del Gobierno.

Los antecedentes muestran un patrón de pagos bajo. Según las mismas fuentes, en 2023 pagó casi 4 millones de pesos; en 2022, 2,6 millones; en 2021, 2 millones; en 2020, 300 mil, y en 2019, 180 mil. Antes de ese año no registraba pagos ante la AFIP.

En su cuenta en X, Toviggino no dice nada sobre estas sospechas, cita al Papa León XIV y tiene una consigna bíblica: "ENMUDECE ! OPILON 294 ! Pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada. El prestigio de Dios está en que se hace ver muy poco. "Yo hago nuevas todas las cosas "".

En 2016, Toviggino —referente de la Federación Santiagueña de Fútbol— fue designado presidente ejecutivo del Consejo Federal. Desde allí, de la mano de Claudio Tapia, escaló hasta convertirse en tesorero de la AFA, uno de los cargos más sensibles del manejo financiero.

En su indagatoria ante el juez Diego Amarante, el mes pasado, intentó explicar su situación:

“Vivo en Pilar, en una casa alquilada. Vivo solo. Soy trabajador autónomo. A mí nadie me paga un sueldo. Percibo $5.000.000. Me alcanza para subsistir”.

Un contador consultado señaló que, si sus ingresos declarados cayeron respecto de 2022 y 2023, podría haber quedado fuera del alcance del impuesto. Pero también deslizó otra hipótesis: que viva de ahorros o de dinero prestado.

Ninguna de las dos explicaciones parece encajar con su nivel de vida . A Toviggino se lo vincula con una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares, además de otros gastos elevados como su pasión por los caballos de salto.

Un informe comercial de Nosis lo ubica en el nivel socioeconómico B, con ingresos estimados entre $3,8 y $6,1 millones mensuales. En paralelo, declara un endeudamiento financiero de apenas $55.000 y compromisos mensuales por $11.163.

En ARCA figura inscripto en “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial”, con domicilio fiscal en Santiago del Estero. Aporta como autónomo en la categoría “T1 Cat. III” y está activo en Ganancias e IVA.

En toda su vida laboral, Toviggino registró un solo empleo formal: fue asesor de Sergio Massa, entonces presidente de la Cámara de Diputados, entre el 2020 y el 2023.

Sin embargo, su entramado empresario muestra otra escala: a través de firmas vinculadas controlaría 35 propiedades y 135 vehículos . Su pareja, además, habría movido plazos fijos por dos millones de dólares y realizado viajes al exterior —algunos en vuelos privados—.

También aparece ligado a sociedades como DCT SRL, HT, Indunoa, SOMA, Bori SRL, Norte Argentino SRL y 5 Esperanzas SA. Una de ellas, SOMA, fue la compradora original de la mansión de Pilar.

En un dictamen, el fiscal santiagueño Pedro Simón sostuvo que detrás de estas maniobras podría haber “una defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo” contra la AFA.

También apuntó a la evasión fiscal mediante facturas presuntamente falsas de algunas de esas empresas: “ Se engañó al Fisco sobre el verdadero tributo debido” , afirmó.

Según el fiscal, empresas vinculadas a Toviggino emitieron comprobantes para justificar transferencias de la AFA, aunque los servicios “no habrían sido efectivamente prestados”.

En marzo, el juez Amarante procesó a Tapia y a Toviggino por apropiación indebida de tributos agravada y de recursos de la seguridad social por $19.300 millones no ingresados en término. Además, les trabó embargos por $350 millones a cada uno.

En esa causa, ARCA detectó facturas apócrifas por $235.708.914 emitidas entre 2023 y 2024 por 16 empresas.

Los comprobantes incluyen obras en el predio de Ezeiza y en la sede de la calle Viamonte, trabajos de mantenimiento, iluminación, pantallas LED, sonido, servicios de disc jockey y fletes.

Fuente: Clarín