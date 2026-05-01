Máximo Kirchner reclamó la libertad de Cristina y tensa la interna: “Por juntar cuatro votos no hay que engañar voluntades”

El diputado nacional Máximo Kirchner visitó Cañuelas este viernes, en el marco del Día del Trabajador, pidió por la libertad de su madre, la expresidente Cristina Fernández, y también reclamó la consecución de un marco de entendimiento político y económico dentro del peronismo de cara a las próximas elecciones presidenciales: "Quiero que me digan cómo vamos a hacer, porque después aparecen diciendo que van a subir los salarios y las jubilaciones pero no cómo".

El legislador de Unión por la Patria cerró este viernes un acto peronista por el Día del Trabajador, organizado por la presidenta del Justicialismo de Cañuelas, Marisa Fassi, y el intendente Gustavo Arrieta, y desde allí se refirió a la actualidad político-económica del gobierno nacional, a la interna peronista de cara al armado electoral para las presidenciales de 2027 y también a la situación de su madre, Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por corrupción.

Sobre el rumbo económico del Gobierno fue escueto aunque tajante: " Era previsible lo que pasaría con este gobierno. Esto iba a suceder y era evidente ley tras ley que sancionaba el Congreso, decisión tras decisión de Federico Sturzenegger (Desregulación) y Luis Caputo (Economía) y esta realidad es una consecuencia ya vivida en otras oportunidades, pero en esta con mayor crudeza".

"La opinión de Javier Milei sobre su actual ministro de Economía era más dura que la que hemos tenido muchos. Prácticamente decía que era un inútil que se había patinado el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y después lo eligió para el cargo. Son conscientes de lo que están haciendo: e sto es una miseria planificada, una entrega planificada ", ahondó sobre ese respecto.

A la vez que fustigó al Presidente: "Hay que poner la cabeza fría y ofrecer mucho trabajo, muchas voluntad, sangre, sudor y lágrimas para salir adelante. La Argentina va a necesitar que su dirigencia madure porque hoy gobierna la antipolítica, no un dirigente político . Esto hay que tenerlo claro: es un hombre formado en ciertos paneles de televisión que andaba con una motosierra".

Luego se refirió a la interna peronista, que ya comenzó a cobrar velocidad luego de que Cristina Kirchner diera la venia para que el senador Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan, comience a trabajar en un armado electoral de cara a una eventual interna en las PASO de las elecciones presidenciales de 2027. "Yo quiero que me digan cómo vamos a hacer. Si no discutimos esto, después aparecen diciendo que van a subir los salarios y las jubilaciones... ¿Pero cómo? ¿Con este nivel de vencimientos actual como vamos a hacer? Esta es la pregunta y la discusión central de la argentina hoy", señaló Máximo Kirchner luego del acto, en diálogo con AR/12.

"Hay que organizar esto porque alcanzar estos números y este supuesto equilibrio fiscal con la gente en esta situación lo puede hacer cualquier persona que no tiene alma, que no tiene empatía, que no tiene un mínimo grado de humanidad. Los equilibrios fiscales que hay que construir son con la gente adentro" , pidió el legislador respecto del planeamiento político, económico y financiero de la próxima propuesta peronista.

Mencionó la situación crediticia del país como un aspecto a cuidar: "¿Los vencimientos que tiene Argentina por delante se pueden hacer con la sociedad en esta situación o peor? Nosotros creemos que no. Creemos que hay que charlar con los acreedores argentinos y empezar a cambiar esto".

Y advirtió: "El peronismo tiene que asumir que en diciembre de 2015 nos fuimos con una plaza llena y en diciembre de 2023 nos fuimos con la plaza vacía . Esa es la realidad. Desde ahí tenemos que arrancar para tener una discusión seria, responsable y que no busque engañar voluntades por un par de votos".

"Lo que tenemos que tener en claro quienes tenemos responsabilidades es que por juntar cuatro votos no hay que engañar voluntades. Yo creo que cualquier propuesta tiene que partir desde la seriedad. La prioridad debe ser organizar el desendeudamiento en Argentina", se sinceró.

A inicios de abril había expresado públicamente su negativa al armado de un frente electoral anti-Milei : "Planteamos que no sirve destruir al adversario para ganar una elección. Y es uno de los dramas que tiene la Argentina. Hay que construir una opción diferente. Por eso, cuando hablan del frente anti-Milei, no me convence".

Y este viernes también pidió por la libertad de su madre, quien cumple una condena a seis años de prisión domiciliaria en su casa de Constitución: "Es una mujer firme, inteligente, estudiosa y trabajadora. Nos está empujando a todos para ponerle ganas y poder transmitirle a la gente que tenga esperanzas, que vamos a poder salir de esto. La situación que ella atraviesa es tremendamente injusta, porque en Argentina la casta esta libre y Cristina está presa, y la sociedad vive como vive...".

Fuente: Clarín