Otra masiva marcha universitaria contra el Gobierno para que cumpla la ley de financiamiento

"Es impresionante: hoy no puedo caminar pero cuando estuve en la marcha de la CGT (del 30 de abril) sí porque había más lugar" , fue el testimonio de uno de los miles de jóvenes que este martes se agolparon en la Plaza de Mayo y alrededores, junto a dirigentes políticos, gremiales y estudiantiles, para reclamar al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario , una protesta que se replicó también en ciudades como Córdoba, Mar del Plata, Rosario y en ciudades de Río Negro y Neuquén.

Las columnas comenzaron a movilizarse por el centro porteño poco después del mediodía y, de a poco, se fueron trasladando principalmente por la avenida de Mayo y las diagonales Norte y Sur hasta la histórica plaza donde el escenario fue emplazado frente al vallado, a la altura del Banco Nación, que dispuso Policía Federal. A las 17, con la entonación del himno nacional, se dio inicio al acto.

La movilización resultó contundente pero, como suele suceder , hubo guerra de números : para los organizadores se reunieron 600 mil personas en el epicentro de la protesta -y un millón y medio en todo el país- mientras que para la Nación las cifras fueron mucho menores y diferentes según la fuente: en Seguridad deslizaban que hubo sólo 135 mil asistentes pero en otro despacho oficial fueron más generosos con la convocatoria, a la que estimaron, en 300 mil.

Poco antes el inicio del acto, en el primer piso de Casa Rosada, Manuel Adorni -al que los manifestantes le dedicaron carteles de repudio como el que lo mostraba como un meme de una lata de "pescado deslomado"- encabezaba una reunión de la mesa política que sólo dio repaso a la agenda parlamentaria.

Si bien el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Alvarez, adelantó que en los próximos días convocará a los rectores de las universidades con hospitales-escuela, como la UBA, para crear una comisión que permita repartir más "equitativamente" una torta de $79 mil millones denominada "función salud" que aún no fue devengada, t odavía no hay novedades en cuanto a la paritaria salarial. El Gobierno, de hecho, pretende se trate su propio proyecto de ley que autoriza un ajuste del 12% en los sueldos del sector. Y rechaza lo que consideran "las presiones" de la política para forzar un mayor desembolso de recursos. "Si les damos $200 mil millones a los rectores también se van a quejar", exageró una alta fuente oficial consultada.

Justamente uno de los reclamos más evidentes de la protesta es la decisión del Ejecutivo de desconocer la ley de financiamiento universitario que fue refrendada en 2025 por el Congreso dejando atrás el veto de Javier Milei . En la movilización de Plaza de Mayo se observaron pancartas precarias -papeletas con la frase "Dónde está la plata de las universidades" o "Más libros menos ajuste"- que se entremezclaban con carteles más elaborados de las organizaciones convocantes.

Hubo dirigentes políticos, como el gobernado r Axel Kicillof , que se ubicaron lejos del escenario. La columna de La Cámpora fue una de las últimas en ingresar, a través de diagonal Sur. El protagonismo se lo llevaron los miles de jóvenes que dijeron presente para defender la universidad pública.

En el escenario sí hubo breves discursos de sindicalistas como Sergio Romero (UDA). Se leyó un comunicado titulado: "Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley por la universidad pública y en defensa de la democracia", que le pidió a la Corte Suprema que "escuche el clamor de las plazas de toda la República y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario".

Pero hubo otras manifestaciones en apoyo a la protesta. El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro , aseguró que "la educación pública es desarrollo, productividad y la verdadera oportunidad para construir una Nación con futuro". Por su parte, el diputado Miguel Pichetto dijo que "mientras el mundo compite por el conocimiento, nosotros desfinanciamos nuestras universidades. Es un error estratégico".

Las dos CTA y gremios alineados a la CGT, como FATUN (Trabajadores de Universidades Nacionales) y Canillitas, se sumaron a docentes, no docentes, investigadores, científicos ,estudiantes y hasta jubilados para pedir al Ejecutivo que cumpla con la normativa sancionada por el Parlamento.

La desconcentración comenzó poco después de las 18 y los manifestantes, ordenadamente, se fueron acercando a las bocas de subte o caminaron a través de la avenida de Mayo, Roque Sáenz Peña, Rivadavia o Perú. Algunos aprovecharon para comprar un "paty" o un chori-pan en uno de los tantos puestos desplegados por el centro porteño, que tuvieron más suerte que los vendedores de remeras o libros que intentaron sacar provecho a la masiva protesta.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín