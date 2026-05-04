Ordenaron peritar los fondos de la AFA para determinar si se desviaron para comprar la mansión de Pilar

Todos los ingresos que recibió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde 2019 hasta la actualidad serán peritados para determinar si hubo inconsistencias o desvíos. ¿El motivo? Determinar si fondos legítimos de la entidad se utilizaron para comprar la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que se trata de un peritaje contable que ordenó el juez federal de Campana, Adrián González Charvay , sobre toda la documentación que se secuestró en la causa, entre ella la que se obtuvo en el allanamiento que se hizo a fines de marzo en la AFA.

El estudio estará a cargo de los peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todavía no tiene fecha porque las partes de la causa están en plazo para que designen a sus especialistas y para establecer los puntos que analizarán.

La justicia investiga un presunto lavado de dinero en la compra de la mansión de 105 metros cuadrados con helipuerto, galpón donde había 54 vehículos de lujo y colección, cancha de paddle, pileta, entre otras comodidades que se le atribuye a Toviggino. La propiedad está a nombre de Real Central SA, una empresa Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte que no tienen la capacidad económica declarada para adquirir esa vivienda.

¿Por qué la sospecha sobre Toviggino? Porque cuando la propiedad fue allanada en diciembre pasado se se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central a su nombre y porque los vehículos tenían cédulas azules –que autorizan a manejarlos- a nombre de familiares del tesorero de la AFA.

Ante un posible lavado de dinero, debe haber un delito anterior del que se obtuvieron los fondos para blanquear. En este caso la hipótesis es que se pudo haber cometido una administración fraudulenta contra la AFA de sus dirigentes para desapoderarla de bienes legítimos y desviarlos a fines privados, en este caso la compra de la mansión y de otros bienes a nombre de Real Central SA.

Esa es la hipótesis que había planteado el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky antes que perdiera la causa en una disputa de competencia ante González Charvay. Al juzgado de Campana es donde los acusados pidieron que pase la causa y donde Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia , tienen mejores vínculos políticos con los intendentes de la zona.

La disputa sobre donde debe investigarse la causa no está cerrada porque la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el lunes de la semana que viene. Allí analizará los planteos que se hicieron para que el expediente salga de Campana.

"Se informe si los montos efectivamente ingresados a las arcas de la Asociación del Fútbol Argentino se corresponden con los recaudados a partir de la totalidad de los contratos celebrados desde el año 2019" y "se informe si se encuentra acreditada y reflejado en los estados contables y balances, la totalidad de las ganancias obtenidas por la Asociación del Fútbol Argentino a partir de la totalidad de los contratos celebrados desde el año 2019", son dos de las medidas que dispuso el juez en el peritaje contable.

El objetivo de la medida es saber las fechas de ingresos y salidas de fondos de la AFA para determinar si están justificados y a su vez cruzarlos con las fechas de la compra de la mansión de Pilar y de otros bienes de Real Central.

Para eso se analizará documentación de la AFA, de Real Central y de TourProdEnter LLC, la compañía de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette , también investigados. Esa compañía firmó un contrato con la AFA para manejar los fondos de la entidad en el extranjero. Por el trabajo cobra un 30 por ciento.

Sobre la empresa de Faroni hay varios puntos a peritar: cómo fue el proceso de contratación, los montos que percibió, los fondos que obtuvo la AFA, si el porcentaje de ganancias es acorde con otros contratos.

Otro punto del peritaje es la tarjeta de crédito corporativa American Express de la AFA que tenía Pantano con la que gastaba un promedio de 50 millones de pesos por mes y desde la que se pagaba los Telepase de los autos que se encontraron en la mansión.

El juez dispuso que se determine si todos los gastos los pagó la AFA, si están en los balances de la entidad. Y los vínculos comerciales de la AFA con Real Central.

El resultado del peritaje podría ser determinante para el futuro de la causa. Hay otro trabajo que está en marcha: es la tasación de todos los bienes de Real Central. Una primera tasación determinó que la propiedad vale 16.954.000 de dólares -la escritura de compra de mayo de 2024 fue de 1.800.000 dólares- y los vehículos 3.861.100 dólares.

El juez González Charvay dispuso una nueva tasación que incluye todos los bienes que están a nombre de la empresa que figura como propietaria de la mansión.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín