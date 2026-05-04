La ex fiscal Fein pidió su sobreseimiento por las irregularidades en la escena de la muerte de Nisman

La ex fiscal de instrucción Viviana Fein pidió este lunes su sobreseimiento en la causa en la que se la investiga por no preservar la escena de la muerte del fiscal Alberto Nisman en su departamento de Puerto Madero. "un dictamen absurdo" , calificó la defensa de Fein el pedido para ser procesada que hizo el fiscal federal Eduardo Taiano .

La ex fiscal, a través de su abogado Lucio Simonetti , pidió su sobreseimiento al considerar que no cometió ningún delito y que la acusación en su contra no es clara respecto a qué irregularidad cometió, sino que son conjeturas por no poder avanzar en la investigación.

Ahora debe resolver el juez federal Julián Ercolini: si procesa a Fein o la sobresee.

Fein estuvo a cargo de la investigación por la muerte de Nisman -encontrado muerto el 18 de enero de 2015 con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento- hasta que se jubiló y el expediente pasó a la justicia federal. El fiscal Taiano y el juez Ercolini consideraron que se trató de un homicidio.

En paralelo se abrió una causa para investigar si en la escena de la muerte de cometieron irregularidades por no preservar el lugar. Junto con Fein están acusados Manuel de Campos , el primer juez del caso, el entonces secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni, el ex funcionario del ministerio de Seguridad Darío Ruiz y ex jefes de la Policía Federal y de la Prefectura Naval.

La ex fiscal fue indagada y rechazó la acusación: "no puede sostenerse que haya existido ningún tipo de conducta de parte de la suscripta que haya tenido la más mínima intención de entorpecer la investigación de la muerte de Natalio Alberto Nisman".

El fiscal Taiano pidió su procesamiento por el delito de encubrimiento. “Más allá de haberse probado que se trató de un homicidio y que el plan consistió en simular un suicidio, al día de hoy continúan siendo investigadas sus particularidades, muchas de las cuales resultan extremadamente difíciles de conocer como consecuencia del accionar de Fein en la escena del crimen”, sostuvo Taiano en su dictamen.

Ante eso, la ex fiscal se volvió a presentar en tribunales y dijo que era "un chivo expiatorio". "Luego de 10 años se me achaca a mi sola semejante delito. Me pregunto si eso es porque soy jubilada, retirada y no tengo cargo público ni político", dijo Fein quien en ese momento reclamó su sobreseimiento, lo que este lunes volvió a solicitar.

"No se encuentren de ninguna forma demostradas las irregularidades que se le imputan a Viviana Fein, éstas no pueden encuadrarse como constitutivas del delito de encubrimiento", planteó su defensa.

Para el abogado Simonetti en la acusación "sólo se hace referencia a una supuesta contaminación de la escena del crimen, a la pérdida de evidencias, a un error en la delimitación de la escena del hecho, etcétera, es decir, no se dice qué cosas se habrían perdido o alterado, mucho menos en qué consistiría la supuesta contaminación, sino que sólo son referencias a cuestiones metodológicas".

"En el fondo, lo único que evidencia el dictamen, es una crítica metodológica que se realiza sobre la base de la falta de obtención de los resultados pretendidos por el agente fiscal cuando ello no puede juzgarse por ello", concluyó para pedir el sobreseimiento de Fein.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín