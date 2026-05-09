Nuevo parte médico de Máximo Kirchner tras su cirugía: cómo evoluciona su salud

Este sábado, el entorno del dirigente de La Cámpora Máximo Kirchner dio a conocer un nuevo parte médico tras la cirugía a la que fue sometido en el Hospital Italiano de La Plata por un cistoadenoma parotídeo bilateral , un tumor benigno poco frecuente. El hijo de la expresidenta Cristina Kirchner fue dado de alta este sábado por la mañana, según supo LA NACION .

“En el día de la fecha [por el 9 de mayo] y con buena evolución posoperatoria de parotídeo bilateral, se otorga el alta a Máximo Carlos Kirchner . Seguimiento y controles ambulatorios por el equipo quirúrgico hospitalario”, dice el breve parte médico firmado por el director general Roberto Martínez.

El cistoadenoma parotídeo bilateral es un tumor poco frecuente que aparece en las glándulas parótidas . Estas son un tipo de glándula salival.

El también diputado de Unión por la Patria había anunciado la intervención por la mañana del viernes mediante un posteo en la red social Instagram y permaneció internado hasta la mañana de este sábado.

“Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando ”, informó en el comunicado.

Además, expresó que, pese a la intención de su madre de estar en el hospital durante la intervención , él se negó. “Quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga. ¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia ”, contó.

El dirigente vinculó directamente este pedido con el tratamiento periodístico sobre las condiciones de detención de su madre por la causa Vialidad , por la que la exmandataria afronta una prisión domiciliaria de seis años e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos.

“ No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina, convirtiendo al poder ejecutivo, legislativo y judicial (sí, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico”, sostuvo.

En su descargo, el legislador evitó dar los detalles del motivo de su cirugía (que se revelaron horas después) y comentó, en tono humorístico, que uno de los profesionales médicos es “hincha de Estudiantes de La Plata” . En el mismo tono, Máximo Kirchner, hincha de Racing Club, bromeó incluso con que le prometieron el alta para ver el próximo domingo en su casa el partido entre ambos equipos.

Fuente: La Nación