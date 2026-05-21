“Nos viste crecer”: el conmovedor homenaje de unos egresados al kiosquero que los acompañó toda la secundaria

Hay personas que forman parte de la escuela, aunque nunca entren al aula . No dan clases, no toman exámenes ni aparecen en los actos oficiales, pero terminan ocupando un lugar imposible de reemplazar en los recuerdos de los alumnos. En la Escuela de Educación Secundaria N°58 María Elena Walsh, en Buenos Aires , ese lugar tenía nombre propio: José .

Durante años estuvo del otro lado del mostrador del kiosco escolar . Vendió golosinas, escuchó historias de recreo, bancó mañanas con sueño y fue testigo silencioso del paso del tiempo. Vio entrar chicos con guardapolvo grande y despedirse adolescentes listos para terminar una etapa. Por eso, cuando llegó el momento de su jubilación, los estudiantes decidieron que no podía irse sin un reconocimiento .

Para expresar su cariño, los egresados 2026 organizaron una sorpresa . En medio de la jornada escolar, hicieron pasar a José al frente. Él avanzó con cierta timidez, sin imaginar lo que venía. Entonces comenzaron los aplausos y uno de los alumnos tomó la palabra frente a toda la escuela.

“Nos viste pasar de ser chiquitos a casi adultos, siempre con una sonrisa, paciencia y buena onda para todos, y valoramos cada momento compartido en ese kiosco que para muchos era como un lugar seguro dentro del colegio”, le dijeron los estudiantes.

La emoción empezó a hacerse visible enseguida. Los chicos continuaron con un mensaje todavía más profundo, uno que dejó en claro que el homenaje no era por vender alfajores o cargar la SUBE, sino por algo mucho más grande.

“José, gracias por tantos años acompañándonos en cada recreo, en cada mañana con sueño y en cada charla aunque fuera cortita. Fuiste mucho más que el kiosquero del colegio, fuiste parte de nuestra infancia y de nuestro crecimiento ”, expresaron.

José intentó sostener la compostura, pero no pudo. Se emocionó frente a todos mientras recibía abrazos, aplausos y un regalo preparado especialmente para él.

El momento fue registrado por los propios estudiantes y luego compartido en TikTok , donde rápidamente empezó a circular y acumuló miles de reproducciones y comentarios. En los mensajes, muchas personas contaron historias parecidas con porteros, bibliotecarias, preceptores y kiosqueros que también dejaron una marca durante sus años de escuela.

Porque muchas veces la memoria escolar no queda solamente en una materia aprobada o en una foto de egresados. También vive en esos gestos cotidianos: alguien que pregunta cómo estás, que te guarda una golosina favorita o que escucha una charla de cinco minutos entre timbre y timbre.

Fuente: TN