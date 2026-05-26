No tires los frascos de café vacíos: cómo darles una nueva vida dentro de casa

Cuando se termina el café , muchas personas tiran el frasco directamente a la basura. Sin embargo, estos envases pueden tener una segunda vida dentro de casa con una idea simple que combina decoración y reciclaje .

Los frascos de café, especialmente los de vidrio, son ideales para transformarlos en pequeñas macetas para suculentas, cactus y otras plantas de interior. Además de reducir residuos, permiten sumar un detalle decorativo sin gastar dinero en recipientes nuevos.

Los frascos de vidrio o plástico duro que vienen con café instantáneo tienen varias ventajas para reutilizarlos como macetas:

Las suculentas son una de las mejores opciones porque necesitan poco espacio y bajo mantenimiento .

El proceso es simple y no requiere experiencia en jardinería . Solo hacen falta algunos elementos básicos como:

Además de las suculentas, existen otras plantas pequeñas que se adaptan bien a este tipo de recipientes:

Lo importante es no excederse con el riego y colocar el frasco en un lugar con buena luz natural.

Los frascos de café son uno de los ejemplos más prácticos, ya que permiten crear macetas originales sin necesidad de comprar recipientes nuevos .

Fuente: TN