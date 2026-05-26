Conmoción en Neuquén: un bebé nació con cocaína en sangre y sus papás fueron acusados de abandonarlo

Un bebé nació con cocaína en sangre y sus papás fueron acusados de abandonarlo en el hospital , según relataron los familiares que buscan obtener la tenencia para hacerse cargo del menor. El dramático caso ocurrió en Neuquén.

Frente a esta situación, la abuela y la tía paterna expresaron su deseo de cuidar al menor y esperan la resolución de la Justicia. Mientras tanto, el bebé permanece internado en el Hospital Castro Rendón.

De acuerdo con la información publicada por Diario Neuquino , desde el hospital activaron los protocolos de protección, dieron aviso a las autoridades e intervinieron organismos judiciales y de niñez para determinar el futuro del nene .

A su vez, desde el Ministerio de Salud confirmaron que el bebé se encuentra en buen estado general y bajo seguimiento permanente del personal médico.

Una amiga de la familia habló de lo sucedido y contó que inició una campaña para recaudar fondos y donaciones de elementos de primera necesidad para el bebé. “Yo solo soy allegada al bebé por un familiar. A él lo abandonaron apenas nació y en el hospital lo pusieron con protocolo”, dijo en diálogo con LM Neuquén .

Según reveló, los familiares del nene saben que la pareja tiene problemas de adicciones y lamentó: “Le encontraron cocaína en sangre (al bebé)”. “El hospital se comunicó con la tía, que es mi amiga, para ver si ella se iba a hacer cargo. Ella y su mamá decidieron que se iban a hacer cargo y por eso inicié una colecta para ayudarlas y ayudar al bebé ”, explicó.

La joven reveló que el menor presenta síntomas compatibles con abstinencia neonatal y permanece bajo constante cuidado del personal del hospital. Ahora, buscan determinar si la exposición a las sustancias durante el embarazo le puede generar alguna otra complicación.

“ Aún no hay fecha para que le den el alta , mañana iban a estar los resultados de los últimos estudios que le hicieron. Yo hablé con mi amiga y me comprometí a ayudarla y conseguir donaciones para aportar”, agregó.

La joven allegada a la familia contó que el papá del bebé apareció en el hospital y “amenazó a los médicos” . Como consecuencia, desde el centro de salud habrían puesto una restricción de acercamiento para que no pueda volver a entrar.

La joven inició una colecta para colaborar con la abuela y la tía paterna. A través de las redes sociales apeló a la solidaridad del pueblo neuquino para recaudar elementos de primera necesidad para el nene .

Según detalló, reciben pañales talle recién nacido y pequeño, leche de fórmula , ropa de abrigo, bodys, ranitas, medias, gorros y otros elementos básicos para el cuidado del menor. Además, necesitan una cuna y un cochecito.

Fuente: TN