No tires la cáscara de banana: 4 usos inesperados que pueden ayudarte en la casa

La banana es una de las frutas más consumidas del mundo y, al mismo tiempo, una de las que más residuos genera en las cocinas. Sin embargo, para el chef español Jordi Cruz, la cáscara está lejos de ser un simple desperdicio , ya que puede aprovecharse de distintas maneras antes de terminar en la basura.

Durante una de sus intervenciones en redes sociales, el reconocido cocinero repasó algunos de los usos caseros más curiosos de este elemento que muchas personas descartan automáticamente. Aunque varios de ellos circulan desde hace años como trucos populares, siguen sorprendiendo por su sencillez.

Uno de los usos más conocidos tiene que ver con el cuidado de la piel. Según explicó Cruz, la parte interna de la cáscara contiene compuestos que muchas personas utilizan como remedio casero para hidratar o aliviar pequeñas molestias cutáneas .

Entre las aplicaciones más mencionadas se encuentran:

De todos modos, los especialistas recuerdan que estos usos no reemplazan tratamientos médicos ni productos dermatológicos específicos.

Otro de los destinos más habituales para la cáscara de banana es la jardinería. Gracias a su composición, muchas personas la incorporan al compost para enriquecer la materia orgánica que luego utilizarán en macetas y jardines .

Además, existe un truco bastante difundido entre aficionados a las plantas: utilizar la parte interna de la cáscara para limpiar hojas grandes y ornamentales.

Al frotarla suavemente sobre la superficie, puede ayudar a remover polvo acumulado y devolver parte del brillo natural de las hojas , mejorando su aspecto sin necesidad de productos químicos.

Quizás el uso más llamativo que mencionó Jordi Cruz tiene que ver con el calzado. Según explicó, la cara interna de la cáscara puede utilizarse para sacar brillo a zapatos de cuero cuando no se dispone de betún .

El resultado no reemplaza a los productos específicos para el cuidado del calzado, pero puede funcionar como una solución rápida en determinadas situaciones.

Fuente: TN