Meter cubitos de hielo en el lavarropas: para qué sirve y en qué momento hay que hacerlo

Planchar suele estar entre las tareas domésticas más engorrosas. Por eso, cada vez que aparece un truco capaz de ahorrar tiempo y esfuerzo, rápidamente gana popularidad. Uno de los más comentados en los últimos meses consiste en colocar cubitos de hielo en el lavarropas junto con la ropa.

Aunque a primera vista parezca extraño, quienes lo utilizan aseguran que ayuda a que las prendas salgan con menos arrugas y con una apariencia mucho más prolija , especialmente en camisas, remeras, vestidos y ropa de algodón.

El secreto está en el vapor que se genera durante el secado. Cuando los cubitos comienzan a derretirse por efecto del calor, liberan humedad que se transforma en vapor dentro del tambor .

Ese vapor ayuda a relajar las fibras de las telas y reduce buena parte de las arrugas que suelen aparecer después del lavado. Como resultado, muchas prendas salen prácticamente listas para usar o requieren apenas un retoque mínimo.

Por ese motivo, el método se volvió muy popular entre quienes buscan disminuir el uso de la plancha sin recurrir a productos especiales ni gastar dinero extra.

Un detalle importante es que este truco no se realiza durante el lavado , sino durante el secado.

El procedimiento recomendado es muy sencillo:

A medida que la temperatura aumenta, el hielo se derrite y genera el vapor que ayuda a suavizar las arrugas.

Para obtener mejores resultados, se recomienda no sobrecargar el tambor , ya que la ropa necesita espacio para moverse libremente durante el ciclo.

Quienes utilizan este método destacan que suele dar buenos resultados en camisas , remeras , vestidos , prendas de algodón y ropa de uso diario .

Sin embargo, no se recomienda para telas extremadamente delicadas , como algunas prendas de seda o lino muy fino, que requieren cuidados específicos.

Más allá de los cubitos de hielo, hay un paso que muchos consideran fundamental: retirar la ropa apenas termina el ciclo de secado .

Si las prendas permanecen mucho tiempo dentro del tambor, pueden volver a arrugarse por el propio peso de la carga. Por eso, conviene sacarlas de inmediato, estirarlas suavemente y colgarlas o doblarlas.

Fuente: TN