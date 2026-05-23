Jorge Macri, Bullrich y Karina Milei. Los aliados negocian, pero se preparan para competir por la ciudad en 2027

Reciente padre de Vito, nacido el último día de abril, Jorge Macri tiene siempre lugar en la agenda para alguna charla con su excompañera de partido, Patricia Bullrich . La jefa de los senadores libertarios tiene, a su vez, un fluido contacto con la legisladora porteña y leal soldada karinista Pilar Ramírez , quien más allá de ejercer su papel de opositora local nunca cortó los puentes de diálogo con el jefe de gobierno porteño. Todos hablan, pero se preparan para competir.

Macristas, bullrichistas y libertarios ya palpitan las elecciones del año próximo, en las que el Pro pondrá en juego dos décadas de poder en la ciudad. Más allá de las conversaciones, que podrían terminar en unas Paso o incluso en una fórmula compartida, los tres sectores se preparan para disputar el liderazgo porteño.

Se trata de un escenario incierto que sufrió una baja: la del jefe de gabinete, Manuel Adorni , a quien los escándalos relacionados con su crecimiento patrimonial lo sacaron de modo definitivo de la pelea electoral.

“No hice cincuenta años de política con el objetivo de ser jefa de gobierno”, desliza Bullrich a sus dirigentes de confianza.

En tiempos de crisis política y baja en las acciones del gobierno de Javier Milei , Bullrich disfruta al verse incluida en el listado de presidenciables, aunque a la vez deja abierta la puerta para competir por la jefatura de gobierno.

Sabe que, de poder elegir, Karina Milei apostaría por otro candidato o candidata en la ciudad, pero también lee encuestas que la tienen con una imagen positiva alta, más arriba incluso que la del propio Presidente. Son las encuestas que también se leen con fruición en los distintos búnkeres de La Libertad Avanza.

“Si la elección es hoy, Patricia gana cómoda”, dice uno de los lugartenientes de la exministra de Seguridad. Asegura que Bullrich “tiene un 10 a 12 por ciento del electorado que la vota a ella, muchos de los cuales ni siquiera la identifican con un partido”.

Para el colaborador de Bullrich desde Pro “dejan correr la versión de que no va a ser candidata porque no la quieren enfrentar”. Y pasa factura a los Milei, al afirmar que “en enero y febrero estaban distantes, y cuando pasó lo de Adorni la vinieron a buscar”.

La foto de Bullrich y Ramírez recorriendo el barrio porteño de Lugano, se hizo con el visto bueno de Karina Milei, pero la fuerte ofensiva posterior de Bullrich para que Adorni presente su declaración jurada volvió a tensar el vínculo de la senadora con el núcleo duro libertario.

Mientras oscila entre su todavía vigente sueño presidencial y la posibilidad de ser jefa de gobierno, Bullrich sostiene un equipo de campaña permanente, que capitanea el legislador porteño Juan Pablo Arenaza , y al que se suman el diputado Damián Arabia y el legislador bonaerense Diego Valenzuela . Invitan encuestadores, repasan estrategias y miran la coyuntura. “Adorni en la ciudad está muerto, la gente está muy enojada”, afirma otro bullrichista, convencida de que finalmente la ex presidenta de Pro se postulará por la ciudad, y que videos de Bullrich en clave porteño, como el que filmó recorriendo los subtes de Santiago de Chile se repetirán en el futuro cercano.

“Patricia es una gran candidata, pero por suerte tenemos muchas variantes”, afirman cerca de Ramírez, quien desde la legislatura porteña viene levantando el perfil, en un mix entre apoyo y “control” de la gestión porteña.

Sin negar las cualidades de Bullrich, desde la Casa Rosada afirman que un candidato a jefe de gobierno porteño de cuño libertario puede salir del gabinete: los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía) “viven en la ciudad y pueden ser candidatos”, al igual –aseguran voces del karinismo-que el canciller Pablo Quirno .

“Caminamos por la calle todos los días, la gente nos pide un cambio”, asegura otro referente libertario, que como su jefa Ramírez recorre las comunas, los comercios y barrios postergados, al estilo tradicional, “evangelizando” en la religión libertaria.

“Marcamos agenda en la legislatura con sacarle el sueldo a los comuneros y el Rimi. Y Macri nos copia con el énfasis que pone en la seguridad”, enfatizan los alfiles libertarios, que prefieren minimizar las diferencias con Bullrich y apuntan a Macri.

“Mejoró la gestión de Macri, o al menos paró la sangría, pero el Pro como espacio está mal. Si después de 20 años tu única opción es la vuelta de (Mauricio) Macri, algo hicieron mal”, aguijonean desde la legislatura porteña, apuntando al ex presidente.

Contento por el´reciente acuerdo con el gobierno nacional, que hará ingresar $800.000 millones a las arcas porteñas en bonos, por fondos adeudados de la coparticipación, Jorge Macri cree que concentrarse en la gestión aumenta sus chances de reelección. Y que la creciente hostilidad de la opinión pública para con el Gobierno lo beneficia de manera directa. “La gente está muy mal, se ponen a llorar en las reuniones de vecinos porque no llegan a fin de mes”, dice un miembro del gabinete porteño. Descreídos por el momento de la posibilidad de que Karina Milei le permita a Pro competir mano a mano en unas Paso, cerca del jefe de gobierno confirman que no creen que Bullrich termine siendo su contrincante.

“Ella va a ir por el premio mayor, a lo sumo ser vice”, agregan desde el edificio de la calle Uspallata.

“En todo el país, los candidatos de Milei van a medir lo que mida Milei , ni un voto más”, aseguran desde el gobierno porteño, convencidos de que aún hay tiempo –un año, al menos- para revertir la dura derrota legislativa de mayo del año pasado, cuando con Adorni a la cabeza, los libertarios ganaron las elecciones a legislador porteño, dejando a Pro en tercer lugar.

Al igual que Bullrich y los libertarios, Macri no le adjudica chances al kirchnerismo en sus distintas vertientes la posibilidad de pelear por la jefatura de gobierno. “Tienen sus votos, pero no les alcanza. Y la izquierda con Myriam Bregman les genera un problema”, aseguran desde los tres espacios, abiertos a acordar, pero preparados para competir por el control de la mejor vidriera del país: la ciudad de Buenos Aires.

Fuente: La Nación