Muerte de Kevin Martínez en Chascomús: detuvieron al hombre que golpeó al adolescente tras el choque

Leandro Edgardo Marzzelino (50), el hombre que golpeó brutalmente a Kevin Martínez (15) tras un accidente de tránsito en Chascomús, fue detenido este viernes en el marco de la investigación por la muerte del adolescente, que se produjo un par de horas después del choque.

Marzzelino quedó detenido por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual y estaba siendo indagado esta mañana. Además hay otros tres policías imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Kevin fue agredido después de sufrir un accidente de tránsito en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana el martes 12. Iba de acompañante en una moto que era conducida por Sebastián Mansilla (17). Al llegar a la esquina a toda velocidad golpearon lateralmente un Ford Ka manejado por María Antonella Saint Jean (25).

Los cuerpos de los jóvenes salen disparados por el aire, provocando los golpes contra el pavimento. En ese momento, se acerca Marzzellino, un hombre que según cuenta su familia vive en La Plata y que estaba de visita en la casa de su madre, a pocos metros del lugar del accidente.

Marzzellino lo reconoció y Kevin también, incluso, se ve en un video que Kevin empieza a gritar: ‘gato, gato, a vos te la tengo jurada’”. Los vecinos gritaban ‘chorro, chorro’ al joven mientras estaba acostado en la calle.

Todo se vuelve confuso ya que Marzzellino, con mucha violencia, le pone la rodilla en el cuello de Kevin para sujetarlo y le dice: “Estás drogado”. Ahí comienza a pegarle varias piñas en la cabeza.

Marzzellino y Martínez ya se habían cruzado antes . Meses antes del accidente, el hombre llegó a la casa de su madre y encontró a Kevin intentando entrar por la fuerza.

Al verlo, Marzzellino le gritó y el adolescente salió corriendo . Lo persiguió durante varias cuadras, pero no logró alcanzarlo. Según aseguran, días después Kevin volvió a aparecer en la vivienda para robar.

Según confirmaron fuentes policiales, Marzzellino tiene antecedentes por daño y lesiones leves y por abuso sexual con acceso carnal.

Los resultados de la autopsia por el choque revelaron más adelante que el adolescente murió por “politraumatismos” y una “hemorragia interna”, aunque todavía no estaba claro si fue por el accidente o los golpes de Marzzelino. El primer informe forense apuntaba a un golpe en el cráneo.

“La Policía y los médicos lo agarraron de prepo, lo ataron, lo esposaron y cuando estaba esposado, Leandro le pone la rodilla en el cuello y Kevín sufría de asma. Gritaba porque no podía respirar, ahí brutalmente le pega como 5 o 6 piñas. La médica nos dijo que tenía una marca que no era de un golpe”, contó a Clarín Marcos Martínez, papá de Kevin.

Finalmente, Kevin fue llevado al hospital de la zona y de ahí derivado al Sanatorio Franchin en Buenos Aires . Pero cuando llegó a Capital Federal ya no respondía. “Llega inconsciente, casi muerto. Dejó de reaccionar después de la última piña de Marzzellino”, cuenta. Los médicos le dijeron que las máquinas lo mantenían con vida.

Mansilla, quien iba manejando la moto, quedó imputado por el delito de homicidio culposo. Era una Honda XR150 L que tenía un pedido de secuestro por haber sido robada a comienzos de este mes. Ya contaba con antecedentes penales previos. Actualmente se encuentra internado en el hospital de Chascomús con distintas lesiones.

Fuente: Clarín