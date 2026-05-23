Criptoestafas y cuevas financieras: cayó una banda integrada por dos familias que habían recaudado más de US$ 250.000

Tres hombres fueron detenidos luego de una decena de allanamientos en el marco de una causa por estafas virtuales mediante criptomonedas y cuevas financieras, y en la cual se incautaron más de US$ 250.000. En tanto que otras 19 personas están siendo investigadas por la misma causa.

La investigación comenzó en 2023 cuando una mujer denunció en Puerto Madryn, Chubut, que había invertido más de 100 millones de pesos y que luego de obtener ganancias durante un mes, no le habían devuelto la totalidad del dinero.

Según la Justicia, los imputados ofrecían invertir en sociedades fantasmas con la compra de acciones y en empresas que cotizaban en la Bolsa. La investigación también señaló que habían creado una app ficticia en la cual las víctimas podrían observar los movimientos financieros donde supuestamente habían invertido su dinero.

Sin embargo, cuando los damnificados pedían recuperar el dinero invertido recibían como excusa restricciones administrativas del Banco Central relacionadas al movimiento de dinero.

En el marco de la causa, el fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, pidió una serie de 21 allanamientos donde se logró desarmar la estructura de la organización que era integrada por dos familias.

Se incautaron 250 mil dólares, de los cuales 172 mil fueron en billetes y 80 mil en monedas digitales, además de autos y dispositivos electrónicos.

La Justicia de Rawson imputó a ocho integrantes de las familias, y detuvo a otro que tenía un pedido de captura activo por un hecho en La Rioja.

La investigación continuó con el trabajo coordinado de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, de la Provincia de Buenos Aires y de Chubut.

En este marco, se ordenaron diez nuevos allanamientos de los cuales ocho tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires: en los barrios de Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda. Mientras que los restantes procedimientos se llevaron a cabo en Villa Tesei y San Justo, provincia de Buenos Aires.

Como resultado fueron identificadas 19 personas y quedaron detenidos tres hombres, implicados como responsables de las estafas virtuales.

Además, los efectivos secuestraron 24 teléfonos celulares, cinco unidades de procesamiento (CPU), cuatro laptops, un ticket de depósito de banco, una tarjeta de memoria, un disco rígido, 6036 dólares y tarjetas bancarias.

Fuente: Clarín