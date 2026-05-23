Brutal accidente en Belgrano: un auto chocó a otro, arrancó un poste de luz y se incrustó en un local

Un violento choque entre dos autos particulares se produjo este sábado por la mañana en el barrio porteño de Belgrano , y dejó como saldo dos personas heridas, autos estacionados afectados y destrozos materiales en las fachadas de comercios de la zona, ya que uno de los vehículos quedó incrustado en un local.

El accidente ocurrió esta madrugada a las 5.25 en el cruce de las calles Arcos y Mendoza , cuando un Toyota Yaris y un Volkswagen Voyage chocaron por causas que todavía se investigan.

Como consecuencia del choque, el conductor del Voyage y su acompañante, ambos mayores de edad, resultaron lesionados, por lo que efectivos de la Comisaría Vecinal 13 A que habían acudido al lugar solicitaron la presencia del SAME, que asistió y derivó a ambos al Hospital Pirovano con diagnóstico de politraumatismos .

Además se comprobó que producto de la colisión, el Yaris provocó daños a un Nissan Tiida y a un Toyota Etios que estaban estacionados en la vía pública.

Desde la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del doctor Norberto Brotto, se dispuso iniciarle actuaciones al conductor del Toyota Yaris, un joven de 20 años, por “lesiones”.

Fuente: Clarín