“No ministro” y “Se le fugó Samid en canoa”: acusaciones y chicanas entre Patricia Bullrich y Javier Alonso tras el robo a un chico de 12 años

Un caso de inseguridad en La Plata generó un fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Javier Alonso . La senadora salió a cuestionar al gobierno de Axel Kicillof y al propio ministro de Seguridad bonaerense, al que llamó "no ministro". Alonso recogió el guante y le contestó a la expresidenta del PRO: habló de "campaña sucia" y dijo que a Bullrich, en 2019, Alberto Samid "se le fugó en canoa hacia Paraguay".

El caso por el que Bullrich y Alonso se sacaron chispazos es un violento robo a un chico de 12 años, que fue atacado por un ladrón cuando iba a la escuela en Tolosa. En un video de cámara de seguridad se ve al asaltante encapuchado, que sorprende por la espalda al chico, lo toma por la espalda y lo tira al piso. Le buscó el celular en el bolsillo y se llevó su buzo.

"Yo no entiendo. El inútil de Kicillof y su no Ministro de Seguridad ven esto , ¿y no les genera nada? ¿Le roban a un nene de 12 años violentamente y dicen que está todo bien?", escibió Bullrich en su cuenta de X.

" Asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada. No pasa nada, sin consecuencias para los delincuentes. Es más… los protegen y abandonan a los argentinos de bien", añadió la exministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri y en los primeros dos años de Milei.

"Mucha campaña y sonrisitas, pero la realidad es hoy. Los bonaerenses necesitan seguridad HOY", concluyó la actual senadora de La Libertad Avanza.

En su mensaje mencionó a Kicillof y aludió a Alonso , a quien chicaneó con el calificativo de "no ministro". El funcionario bonaerense le contestó unas horas más tarde con un extenso descargo que encabezó con reminiscencias de Néstor Kirchner: "Qué le pasa, Bullrich, ¿está nerviosa?".

El ministro de Seguridad se refirió a la extensa carrera política de Bullrich ("Usted vivió del Estado toda su vida") y le respondió que desde el Ministerio de Seguridad "no se dicta condena, de eso se ocupa la Justicia, porque así funciona una República".

Aseguró que el gobierno de Kicillof tiene "los niveles más altos de esclarecimiento" de delitos y le recordó el aporte bonaerense para el despliegue de seguridad en Rosario. "Este 'no ministro' al que usted se refiere es el mismo que tuvo que prestarle patrulleros a su gestión para que pudieran intervenir en Rosario, porque no tenían ni cómo patrullar las calles", apuntó.

"Habla de 'no hacer nada' cuando en sus gestiones la frontera siempre fue un colador: el año pasado se le escapó 'Pequeño J' caminando y en 2019 Alberto Samid se le fugó en canoa hacia Paraguay", recordó, punzante, sobre los últimos meses de Bullrich al frente de Seguridad en la etapa de Macri.

Sobre el final, acusó a la senadora de hacer una "campaña sucia" con la inseguridad.

"Tenga dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña. ¿Será que la imagen de Milei se desploma y salen en fila a intentar difamar a Kicillof para tapar sus propios fracasos?", concluyó Alonso.

Fuente: Clarín